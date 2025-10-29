  • Megjelenítés
Itt az új magyar szabályozás: áttörés jöhet a kriptopiacon
Itt az új magyar szabályozás: áttörés jöhet a kriptopiacon

Portfolio
Már hallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása, amelynek első részében azzal foglalkoztunk, hogy megjelent a kriptokereskedés szabályait lefektető jogszabály. Kérdés, hogy valamennyi kételyt eloszlat-e az új szabályozás, és mire érdemes ennek kapcsán figyelniük az egyre népesebb hazai kriptoközösség tagjainak. Vendégünk Kanti Péter, a Dorsum üzleti tanácsadás, blockchain & digitális eszközök üzletágának vezetője volt. A műsor második részében a Nagy Márton által bejelentett reptéri gyorsvasút kérdéskörét jártuk körbe. Andó Gergellyel, a NavigátorVilág Magazin szerkesztőjével megnéztük, hogy vajon ezúttal tényleg megvalósulhat-e a projekt, és ha igen, mire számíthatunk utasként.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Kijött az új kriptoszabályozás: minden világos? − (1:14)
  • Reptéri gyorsvasút: hisszük, ha látjuk − (8:28)

