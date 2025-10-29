Itt az új magyar szabályozás: áttörés jöhet a kriptopiacon

Portfolio 2025. október 29. 17:00

Már hallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása, amelynek első részében azzal foglalkoztunk, hogy megjelent a kriptokereskedés szabályait lefektető jogszabály. Kérdés, hogy valamennyi kételyt eloszlat-e az új szabályozás, és mire érdemes ennek kapcsán figyelniük az egyre népesebb hazai kriptoközösség tagjainak. Vendégünk Kanti Péter, a Dorsum üzleti tanácsadás, blockchain & digitális eszközök üzletágának vezetője volt. A műsor második részében a Nagy Márton által bejelentett reptéri gyorsvasút kérdéskörét jártuk körbe. Andó Gergellyel, a NavigátorVilág Magazin szerkesztőjével megnéztük, hogy vajon ezúttal tényleg megvalósulhat-e a projekt, és ha igen, mire számíthatunk utasként.