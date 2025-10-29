Csúcson az OTP - Tényleg most kell nagy pénzt tenni rá?

A héten új történelmi csúcsra emelkedett az OTP árfolyama, meghaladva az augusztus közepén elért 31 ezer forintot.
A kedd már a 328. olyan kereskedési nap volt az OTP történetében, amikor új rekordszinten zárt az árfolyama.
Nyilván mindenki alacsonyan szeret venni és drágán eladni, mi is azt szoktuk ajánlani, hogy érdemes trend irányba felvenni pozíciókat, és megvárni a korrekciót, amikor valamelyest pesszimistábbá válik a hangulat, akkor érdemes feltölteni a portfóliókat.
