Csúcson az OTP - Tényleg most kell nagy pénzt tenni rá?

Senki nem szeret csúcson venni. Érdekes pszichológiai kihívás, sokkal könnyebb elképzelni azt, hogy onnan már csak eshet az árfolyam, és akkor a korrekcióban majd beleveszünk, mint azt, hogy a rekordszintről belongolva még nagy pénzt lehet keresni. Az OTP példáján mutatjuk, hogy a csúcson - mint ahol most is áll az OTP - érdemes-e még nagy pénzt tenni a papírra.

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A héten új történelmi csúcsra emelkedett az OTP árfolyama, meghaladva az augusztus közepén elért 31 ezer forintot.

A kedd már a 328. olyan kereskedési nap volt az OTP történetében, amikor új rekordszinten zárt az árfolyama.

Nyilván mindenki alacsonyan szeret venni és drágán eladni, mi is azt szoktuk ajánlani, hogy érdemes trend irányba felvenni pozíciókat, és megvárni a korrekciót, amikor valamelyest pesszimistábbá válik a hangulat, akkor érdemes feltölteni a portfóliókat.