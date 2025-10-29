  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Csúcson az OTP - Tényleg most kell nagy pénzt tenni rá?

Senki nem szeret csúcson venni. Érdekes pszichológiai kihívás, sokkal könnyebb elképzelni azt, hogy onnan már csak eshet az árfolyam, és akkor a korrekcióban majd beleveszünk, mint azt, hogy a rekordszintről belongolva még nagy pénzt lehet keresni. Az OTP példáján mutatjuk, hogy a csúcson - mint ahol most is áll az OTP - érdemes-e még nagy pénzt tenni a papírra.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A héten új történelmi csúcsra emelkedett az OTP árfolyama, meghaladva az augusztus közepén elért 31 ezer forintot.

A kedd már a 328. olyan kereskedési nap volt az OTP történetében, amikor új rekordszinten zárt az árfolyama.

Bn3ghz1x

Nyilván mindenki alacsonyan szeret venni és drágán eladni, mi is azt szoktuk ajánlani, hogy érdemes trend irányba felvenni pozíciókat, és megvárni a korrekciót, amikor valamelyest pesszimistábbá válik a hangulat, akkor érdemes feltölteni a portfóliókat.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility