Bemondták a profik: itt folytatódhat a tőzsdei rali

A David Kostin vezette elemzői csapat rámutatott, hogy eddig csak korlátozott számú részvény hajtotta a növekedést, miközben

az S&P 500 index mediánja még mindig 11%-kal elmarad az 52 hetes csúcsától.

A Federal Reserve várható kamatcsökkentései és a vállalati nyereségek növekedése azonban növelik az esélyét annak, hogy a rali kiszélesedjen olyan területekre is,

mint a kisebb kapitalizációjú részvények.

A szűk piaci lefedettség azt jelzi, hogy még mindig van tér a 'felzárkózási' vételekre a piac lemaradó szegmenseiben

- írta Kostin elemzésében.

Az elemző megerősítette az S&P 500 indexre vonatkozó 6600 pontos év végi várakozását, ami 2%-os emelkedést jelentene a jelenlegi szintekről. Várakozásai szerint a részvényindex 2026 közepéig 6%-kal emelkedhet.

A Goldman Sachs elemzője szerint a Fed kamatcsökkentései - miközben a gazdaság elkerülte a recessziót - általában az S&P 500 további emelkedéséhez vezetnek. A Russell 2000 kiskapitalizációjú részvényindex közelmúltbeli felülteljesítése további bizonyíték a rotációra. Bár Kostin szerint rövid távon még van tér a kiskapitalizációjú részvények jobb teljesítményére,

nem számít arra, hogy ez a trend a következő 12 hónapban is folytatódna.

A Morgan Stanley stratégája, Michael Wilson szintén további emelkedést vár az amerikai részvénypiacon, még ha a mozgások rövid távon volatilisabbá is válhatnak. Megerősítette, hogy az amerikai gazdaság az úgynevezett "korai ciklus" szakaszába lép, ami támogatná a "tartós és széles körű" nyereségnövekedést a nagyvállalatoknál.

