FONTOS Néhány órán belül megbukhat az EU zászlóshajójának kormánya
 
Itt az új csúcs az aranynál - Tovább folytatódhat a szárnyalás?

Új történelmi csúcsra ugrott ma reggel az arany árfolyama, még soha nem volt ilyen drága a klasszikus menekülőeszköznek tartott nemesfém. Összegyűjtöttük, hogy mi áll az elmúlt hetek ralijának hátterében, illetve azt is megnéztük, hogy milyen tényezők fűthetik a további emelkedést.
Portfolio Future of Finance 2025
Szeptember 18-án lesz a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciája, amelyen a pénzügyi szektor nagyágyúi mutatják meg a jövőt, érdemes eljönni.
Itt az új történelmi csúcs!

Ma új történelmi csúcsot döntött az arany árfolyama,

0,4 százalékos emelkedést követően elérte a jegyzés az unciánkénti 3600 dollárt. Idén már 37,5 százalékkal került feljebb a nemesfém jegyzése.

Mi áll a háttérben?

Az elmúlt hónapokban nagyon izgalmas volt az arany, mint befektetési sztori – több okunk is volt rá, hogy részletesen foglalkozzunk a nemesfém kilátásaival, a teljesség igénye nélkül:

