Itt az új csúcs az aranynál - Tovább folytatódhat a szárnyalás?

Itt az új történelmi csúcs!
Ma új történelmi csúcsot döntött az arany árfolyama,
0,4 százalékos emelkedést követően elérte a jegyzés az unciánkénti 3600 dollárt. Idén már 37,5 százalékkal került feljebb a nemesfém jegyzése.
Mi áll a háttérben?
Az elmúlt hónapokban nagyon izgalmas volt az arany, mint befektetési sztori – több okunk is volt rá, hogy részletesen foglalkozzunk a nemesfém kilátásaival, a teljesség igénye nélkül:
