Olyan autót dob piacra a Volkswagen, amilyet még nem láthattunk

A Volkswagen, amely idén Németországban és Európában is a legnagyobb elektromos autó beszállító,

a hétvégén mutatta be a kisméretű, teljesen elektromos ID. Cross Concept autót, amely jövő év első felében kerül piacra.

Ez a negyedik modell a vállalat új elektromos járműcsaládjában, az ID.2 all, az ID. GTI Concept és az ID. EVERY1 után.

Ez lesz az első olyan családunk, amelyben bevezetjük az egységesített cellakoncepciót az akkumulátorok terén

- nyilatkozta Oliver Blume, a Volkswagen vezérigazgatója a CNBC-nek hétfőn.

"Jelenleg Európában például messze mi vagyunk a piacvezetők az elektromobilitásban 28%-os piaci részesedéssel. Ez a járműcsalád újabb lökést ad ahhoz, hogy ezt a piaci részesedést még nagyobbá tegyük" - tette hozzá Blume.

A Volkswagen ID. Cross Concept autó belépő árszintje körülbelül 25 000 euró lesz.

Blume üdvözölte az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti kereskedelmi áttörést, amely várhatóan 15%-ra csökkenti az amerikai autóimport-vámokat a korábbi 27,5%-ról. Az új vámtarifa azonban továbbra is terhet jelent majd a vállalat számára, de a cég továbbra is jelentős beruházásokat tervez az Egyesült Államokban.

