Váratlanul kilőtt egy lakossági állampapír

Közzétette a 36. heti bruttó értékesítési adatokat az ÁKK, amelyekből kiolvasható, hogy melyik kötvényből mennyi pénzért vásároltak a befektetők. A szokott módon ismét a Fix Magyar Állampapír és a Bónusz Magyar Állampapír volt a megtakarítók kedvence.
Népszerűségi sorrendben az alábbiak szerint alakultak a 36. heti bruttó eladások. Zárójelben feltüntettük az előző héthez viszonyított változás mértékét.
- Fix Magyar Állampapír: 20,63 milliárd Ft (-12%)
- Bónusz Magyar Állampapír: 12,84 milliárd Ft (-26%)
- Kincstári Takarékjegy: 11,07 milliárd Ft (+58%)
- Magyar Állampapír Plusz és nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 6,60 milliárd Ft (+61%)
- Prémium Magyar Állampapír: 0,61 milliárd Ft (+9%)
Ezáltal múlt héten mindösszesen 51,8 milliárd forintra rúgott a lakossági állampapírok bruttó értékesítése.
Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy áprilisi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.
A fizikai formában kibocsátott Kincstári Takarékjegy értékesítésének ilyen jelentős, csaknem 60%-os megugrása meglepetésként értékelhető,
ugyanis hagyományosan a KTJ számai a "legkiszámíthatóbbak", hétről hétre itt látszódik a leginkább egyenletes értékesítés. Az utóbbi hónapokban jellemzően heti 6-8 milliárd forint közti értékben fogyott a papír, az ősz első hete ehhez képest nagy, pozitív irányú kilengést hozott.
A 36. heti számokkal együtt idén már összesen 3789 milliárd forintnál jár a forintos lakossági állampapírok bruttó értékesítése. Ebből 1878 milliárd forintért a FixMÁP felelt, 1077 milliárdot a BMÁP vonzott be, a harmadik helyen álló KTJ-t pedig 366 milliárd forintért vették idén a befektetők.
Az augusztus közepi állományi adatok alapján a korábbi favorit Prémium Magyar Állampapír ugyan vezet, de az állománya folyamatosan csökken, mostanra 4210 milliárd forintra apadt. A második legnagyobb összeg az új kedvencnek tekinthető Fix Magyar Állampapírban áll, augusztus közepén már a 2832 milliárdot is elérte a papír állománya. Ugyancsak ütemesen növekszik a Bónusz Magyar Állampapír is, ebben a papírban 2386 milliárd forintot tartottak a lakossági befektetők a legfrissebb adatok szerint.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Rohamra indultak a tüntetők a parlament ellen, nagyon durván elfajult a helyzet az ázsiai országban
Nepálban már 19-en életüket vesztették a hétfői demonstrációban.
Befektetők figyelem! Itt van, mit tervez a 4iG a Rábával
Marad-e tőzsdén a gépgyártó.
Új korszakot harangozott be a német kancellár: ez vár most Európára
Friedrich Merz szerint az Egyesült Államokra már nem lehet számítani.
Videó a frontról: hatalmas „tűzijátékkal” semmisült meg az oroszok méregdrága fegyvere
Mozgás közben lepleződött le.
Eljött az idő: beszélnünk kell az amerikai részvénypiacról
Gyűlnek a fekete felhők.
Utcára vonultak a pedagógusok Bukarestben
A kormány lemondását követelték.
113 millióval tehet vagyonosabbá az Otthon Start
A héten indult el az Otthon Start hitel és már első napokon nagy érdeklődés mutatkozott a támogatott hitel iránt. Sokak számára egyedül ezzel a támogatott hitellel van lehetőségük, hogy saj
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.