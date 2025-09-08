Váratlanul kilőtt egy lakossági állampapír

Portfolio Future of Finance 2025 Szeptember 18-án lesz a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciája, amelyen a pénzügyi szektor nagyágyúi mutatják meg a jövőt, érdemes eljönni.

Közzétette a 36. heti bruttó értékesítési adatokat az ÁKK, amelyekből kiolvasható, hogy melyik kötvényből mennyi pénzért vásároltak a befektetők. A szokott módon ismét a Fix Magyar Állampapír és a Bónusz Magyar Állampapír volt a megtakarítók kedvence.

Népszerűségi sorrendben az alábbiak szerint alakultak a 36. heti bruttó eladások. Zárójelben feltüntettük az előző héthez viszonyított változás mértékét.

Fix Magyar Állampapír: 20,63 milliárd Ft (-12%)

20,63 milliárd Ft (-12%) Bónusz Magyar Állampapír: 12,84 milliárd Ft (-26%)

12,84 milliárd Ft (-26%) Kincstári Takarékjegy: 11,07 milliárd Ft (+58%)

11,07 milliárd Ft (+58%) Magyar Állampapír Plusz és nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 6,60 milliárd Ft (+61%)

6,60 milliárd Ft (+61%) Prémium Magyar Állampapír: 0,61 milliárd Ft (+9%)

Ezáltal múlt héten mindösszesen 51,8 milliárd forintra rúgott a lakossági állampapírok bruttó értékesítése.

Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy áprilisi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.

A fizikai formában kibocsátott Kincstári Takarékjegy értékesítésének ilyen jelentős, csaknem 60%-os megugrása meglepetésként értékelhető,

ugyanis hagyományosan a KTJ számai a "legkiszámíthatóbbak", hétről hétre itt látszódik a leginkább egyenletes értékesítés. Az utóbbi hónapokban jellemzően heti 6-8 milliárd forint közti értékben fogyott a papír, az ősz első hete ehhez képest nagy, pozitív irányú kilengést hozott.

A 36. heti számokkal együtt idén már összesen 3789 milliárd forintnál jár a forintos lakossági állampapírok bruttó értékesítése. Ebből 1878 milliárd forintért a FixMÁP felelt, 1077 milliárdot a BMÁP vonzott be, a harmadik helyen álló KTJ-t pedig 366 milliárd forintért vették idén a befektetők.

Az augusztus közepi állományi adatok alapján a korábbi favorit Prémium Magyar Állampapír ugyan vezet, de az állománya folyamatosan csökken, mostanra 4210 milliárd forintra apadt. A második legnagyobb összeg az új kedvencnek tekinthető Fix Magyar Állampapírban áll, augusztus közepén már a 2832 milliárdot is elérte a papír állománya. Ugyancsak ütemesen növekszik a Bónusz Magyar Állampapír is, ebben a papírban 2386 milliárd forintot tartottak a lakossági befektetők a legfrissebb adatok szerint.

