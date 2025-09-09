Befektetők, figyelem: akár 60 százalékkal is többet érhet ez a részvény

Miközben a piaci szereplők a pénteki munkaerőpiaci adatokat és az idénre árazott immáron három amerikai kamatvágás potenciális hatásait árazzák a tőzsdéken több izgalmas, under the radar befektetés is feltűnt, melyek különösen vonzóak lehetnek, márcsak abból a szempontból is, hogy a nagypapírok igencsak elhúztak és történelmi csúcsok közelében vannak. A Morgan Stanley elemzői most egy olyan részvényt mutattak, amely akár 60 százalékot is emelkedhet rövid időn belül.

Izgalmasan telnek az ősz első napjai a tőzsdéken, hiszen máris több meghatározó eseménynek lehetünk szemtanúi. A befektetők a vártnál ezúttal is sokkal rosszabban alakuló amerikai munkaerőpiaci adatok hatására immáron elkönyvelték, hogy 3 kamatvágás jön az idei évben, ezt árazza a piac.

A tőzsdéken nem okoztak hangulatromlást a történtek, ez pedig jó hír a befektetőknek,

ugyanis vannak még olyan részvények, melyek az elmúlt hónapok nagy tőzsdei meneteléséből kimaradtak, hamarosan pedig elindulhatnak felfelé.