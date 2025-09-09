  • Megjelenítés
FONTOS Eldőlni látszik az őszi nyugdíjemelés – Mennyivel lesznek így előrébb a nyugdíjasok?
 
Portfolio signature

Befektetők, figyelem: akár 60 százalékkal is többet érhet ez a részvény

Portfolio
Miközben a piaci szereplők a pénteki munkaerőpiaci adatokat és az idénre árazott immáron három amerikai kamatvágás potenciális hatásait árazzák a tőzsdéken több izgalmas, under the radar befektetés is feltűnt, melyek különösen vonzóak lehetnek, márcsak abból a szempontból is, hogy a nagypapírok igencsak elhúztak és történelmi csúcsok közelében vannak. A Morgan Stanley elemzői most egy olyan részvényt mutattak, amely akár 60 százalékot is emelkedhet rövid időn belül.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Izgalmasan telnek az ősz első napjai a tőzsdéken, hiszen máris több meghatározó eseménynek lehetünk szemtanúi. A befektetők a vártnál ezúttal is sokkal rosszabban alakuló amerikai munkaerőpiaci adatok hatására immáron elkönyvelték, hogy 3 kamatvágás jön az idei évben, ezt árazza a piac.

A tőzsdéken nem okoztak hangulatromlást a történtek, ez pedig jó hír a befektetőknek,

ugyanis vannak még olyan részvények, melyek az elmúlt hónapok nagy tőzsdei meneteléséből kimaradtak, hamarosan pedig elindulhatnak felfelé.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility