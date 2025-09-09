  • Megjelenítés
Forradalmi javaslat: megszűnhetnek a negyedéves gyorsjelentések Amerikában
Forradalmi javaslat: megszűnhetnek a negyedéves gyorsjelentések Amerikában

Több mint öt évtizede már, hogy minden negyedévben közzé kell tenniük pénzügyi beszámolóikat az amerikai tőzsdei cégeknek. Egy új javaslat azonban alapjaiban írhatja át ezt a rendszert. A Long-Term Stock Exchange (LTSE) a Wall Street Journal értesülései szerint a tőzsdefelügyelethez (SEC) fordul annak érdekében, hogy a vállalatok számára opcionálissá tegyék a negyedéves jelentéstételt, és bevezessék a féléves közzétételt.  
Az LTSE javaslata minden amerikai tőzsdei cégre kiterjedne, nemcsak a saját platformján jegyzett vállalatokra. A szervezet szerint a könnyítés hozzájárulhatna a nyilvánosan jegyzett vállalatok számának bővüléséhez - ez ugyanis évtizedek óta csökken.

Az Egyesült Államokban jelenleg mintegy 3700 tőzsdei cég működik, ami 1997-es csúcsához képest nagyjából a fele.

A kezdeményezés célja, hogy

csökkentse a cégek adminisztratív terheit, milliókat spórolva ezzel a társaságoknak, miközben a menedzsment figyelme inkább a hosszú távú célokra összpontosulhatna, nem pedig a rövid távú profitvárakozások teljesítésére.

Ez egy olyan ötlet, amelynek most jött el az ideje”

- fogalmazott Bill Harts, az LTSE vezérigazgatója. A témát korábban Donald Trump első elnöki ciklusa alatt is felvetették, még 2018-ban. A jelenlegi SEC-vezetés pedig szintén nyitottnak mutatkozik a szabályozás enyhítésére.

A gyorsjelentési kötelezettség eltörlésének ötlete korábban olyan nagy nevektől is támogatást kapott, mint Jamie Dimon (JPMorgan) és Warren Buffett, akik szerint a negyedéves profitcélok torzítják a vállalatvezetők döntéseit, és visszafogják a beruházásokat és a munkaerő-felvételt.

Európában már évek óta lazább a szabályozás: az EU-ban 2013-ban, az Egyesült Királyságban pedig nagyjából egy évtizede törölték el a kötelező negyedéves jelentéstételt. Bár sok társaság továbbra is negyedévente közli számait, a szabályozói nyomás jóval kisebb.

Ha az LTSE benyújtja petícióját, a SEC nyilvánosságra hozza azt, majd társadalmi egyeztetést indít.

A végső döntés a következő években születhet meg, de a vita újra felhelyezte a napirendre a kérdést: szükség van-e még a negyedéves gyorsjelentésekre a mai piaci környezetben?

