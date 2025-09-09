Gigantikus felvásárlás jön a stratégiai fontosságú iparágban

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Az Anglo American megállapodott a Teck Resources-szel való egyesülésről,

amellyel egy 50 milliárd dolláros rézbányászati óriás jön létre,

ez egy újabb erős jele annak, hogy a kritikus nyersanyagokért zajló globális verseny felgyorsítja az iparági konszolidációt.

A kedden bejelentett megállapodás értelmében a londoni tőzsdén jegyzett Anglo American a fúzió után létrejövő vállalat 62,4 százalékát birtokolja majd, míg a fennmaradó részt a Teck részvényesei kapják.

Az Anglo Teck néven működő új vállalat központja Vancouverben lesz, ami újabb csapást jelent a brit bányászati szektornak, miután a BHP 2022-ben elhagyta Londont. A fúzió után létrejövő cég azonban megtartja elsődleges tőzsdei jelenlétét Londonban, ezen felül (másodlagos jegyzéssel) Johannesburgban, Torontóban és New Yorkban lesz elérhető a papír. A vállalatot az Anglo jelenlegi vezérigazgatója, Duncan Wanblad fogja irányítani. Jonathan Price, a Teck vezérigazgatója az egyesült vállalat helyettes vezetője lesz, az igazgatóság pedig fele-fele arányban fog állni a két vállalat képviselőiből.

Egy rendkívül erős rézbányász portfólió épül az összeolvadást követően:

az Anglo American tavaly 770 000 tonna rezet termelt, míg a Teck idén várhatóan 525 000 tonnát állít elő, és tervei szerint az évtized végére jelentősen növelné termelését. Az Anglo és a Teck már most is részesedéssel rendelkezik egy chilei óriási rézkomplexumban – a Collahuasi és Quebrada Blanca rézbányákban –, amelyek az üzlet után egyesülnek.

A tranzakció azt követően jön létre, hogy mindkét vállalat korábban elhárította nagyobb versenytársak felvásárlási kísérleteit. A BHP tavaly sikertelen 39 milliárd fontos ajánlatot tett az Anglóra, ami arra késztette a cégvezér Wanbladot, hogy átalakítsa a vállalatot, beleértve a De Beers gyémántüzletág esetleges eladását is.

A keddi közleményben Wanblad kijelentette: "Miután jelentős előrelépést értünk el az Anglo American portfóliójának átalakításában... most jött el az optimális idő erre a következő stratégiai lépésre, hogy felgyorsítsuk növekedésünket."

A vállalatok közölték, hogy a részvényesi szavazásokra az elkövetkező hónapokban kerül sor, és ha jóváhagyják, a trösztellenes jóváhagyás további 12-18 hónapot vehet igénybe.

A megállapodás értelmében

az Anglo 1,33 részvényt bocsát ki a Teck befektetői számára a kanadai vállalatban birtokolt minden egyes részvényért.

Az Anglo emellett 4,5 milliárd dolláros különleges osztalékot fizet saját részvényeseinek az üzlet előtt. A Teck legnagyobb részvényese, Norm Keevil támogatta a megállapodást, és a családja által felépített vállalat "erőteljes következő fejezetének" nevezte azt. A vállalatok becslése szerint az egyesülés évi 800 millió dolláros adózás előtti költségmegtakarítást eredményez majd.

Az Anglo részvényei már 9,3 százalékkal emelkedtek

a londoni kereskedésben a megállapodás bejelentését követően, a Teck pedig 8,1 százalékos pluszban indíthatja a napot.

