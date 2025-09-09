  • Megjelenítés
Közel 20 milliárd dolláros AI-megállapodás, máris elszállt egy részvény árfolyama
Közel 20 milliárd dolláros AI-megállapodás, máris elszállt egy részvény árfolyama

A Nebius Group részvényei közel 55 százalék emelkedtek kedden, miután a befektetők árazzák a vállalat a Microsofttal kötött 17,4 milliárd dolláros AI infrastruktúra-szolgáltatási megállapodását.
Az ötéves időtartamra szóló szerződés akár 19,4 milliárd dollárra is bővülhet, ha a Microsoft növeli igényeit. A megállapodás jól tükrözi a nagy teljesítményű AI adatközpontok iránti növekvő keresletet a fejlett generatív mesterséges intelligencia technológiák globális fejlesztési versenyében.

Alexander Platt, a DA Davidson elemzője szerint a Nebius jó helyzetben van ahhoz, hogy további neves ügyfeleket szerezzen, beleértve más hyperscalereket vagy élvonalbeli AI laborokat, miközben a vállalat folyamatosan bővíti adatközponti kapacitását.

A Microsoft, amely többször is jelezte az AI felhőinfrastruktúra hiányát a növekvő ügyféligények miatt, harmadik féltől származó szolgáltatókhoz fordul a hiány áthidalására. A technológiai óriásnak hasonló, több milliárd dolláros megállapodása van a CoreWeave-vel is, amely jelentős szerződéssel rendelkezik az OpenAI-jal az AI számítási erőforrások terén.

Az amszterdami székhelyű Nebius, amely az orosz technológiai óriás, a Yandex eszközeinek leválasztásából jött létre, elsősorban dedikált GPU infrastruktúrát fog biztosítani a Microsoftnak a vállalat új, New Jersey állambeli Vinelandben található adatközpontjából, kezdve még az idei évben.

A Nebius alaptevékenysége teljes körű AI felhőszolgáltatások nyújtása az Nvidia számítástechnikára építve, biztosítva az AI-fejlesztők számára a modellek létrehozásához és futtatásához szükséges szoftver- és hardvereszközöket, valamint szolgáltatásokat.

