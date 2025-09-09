  • Megjelenítés
Nem erről volt szó: hiába Trump támogatása, szenvednek az olajcégek
Nem erről volt szó: hiába Trump támogatása, szenvednek az olajcégek

Portfolio
Harold Hamm olajmilliárdos és más olajipari vezetők jelentős támogatást nyújtottak Donald Trump újraválasztásához, ami most kezd megtérülni számukra a fosszilis energiahordozókat támogató intézkedések formájában, miközben az iparág pénzügyi eredményei egyelőre elmaradnak a várakozásoktól - írta meg elemzésében a The Wall Street Journal.

Talán nem túlzás azt állítani, hogy

az olajipari vállalatok kivételes bánásmódban részesülnek a Fehér Házban Donald Trump elnöksége alatt:

a Trump-adminisztráció védett területeket nyitott meg a fúrások előtt, jóváhagyja új földgáz-exportterminálok létesítését, és környezetvédelmi szabályozások eltörlését is javasolta.

Az iparág szakpolitikai sikerei azonban egyelőre nem tükröződnek a vállalatok eredményeiben. Trump változó kereskedelmi álláspontjai és a globális kőolajkínálat növekedése lenyomta az olajárakat, ami milliárdos veszteségeket és elbocsátásokat eredményezett az ágazatban. A ConocoPhillips például a múlt héten bejelentette, hogy akár munkaerejének negyedét is elbocsáthatja, míg a Chevron korábban közölte, hogy 20%-kal csökkenti alkalmazottai számát. Az olaj- és gázkitermelési munkahelyek száma több mint 3%-kal csökkent januártól augusztusig.

Az amerikai olajárak (WTI) jelenleg 62 dollár körül mozognak hordónként,

ami alacsonyabb, mint a kisebb piaci szereplők nyereségességi küszöbe,

és jelentősen elmarad a Trump hivatalba lépésekor jegyzett 76 dolláros ártól. Ennek ellenére sok olajipari vezető úgy véli, hogy a piaci turbulencia elfogadható ár az elnök iparágat támogató programjának megvalósulásáért.

A Trump-adminisztráció intézkedései között szerepel

  • a Biden által bevezetett LNG-exportkorlátozás feloldása,
  • az elektromos járművek támogatásának megszüntetése
  • és a kipufogógáz-kibocsátási szabályozások eltörlése.

Az Amerikai Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) emellett

visszavonná azt a 2009-es klímaszabályt, amely kimondja, hogy az üvegházgázok veszélyeztetik a közegészséget.

Miközben az olaj- és gázipar lehetőségei bővülnek, a Trump-adminisztráció jelentős lépéseket tett a szél- és napenergia-projektek leállítására vagy késleltetésére. A tiszta energia képviselői attól tartanak, hogy az USA lemaradhat a globális mesterséges intelligencia versenyben szükséges energiaellátás biztosításában, és

átengedi Kínának a vezető szerepet a napelemek, akkumulátorok és elektromos járművek fejlesztésében.

