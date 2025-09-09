Nyélbe ütötték a hatalmas bizniszt: átveszi az olajpénzeket a pénzügyi óriás

Portfolio Future of Finance 2025 Szeptember 18-án lesz a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciája, amelyen a pénzügyi szektor nagyágyúi mutatják meg a jövőt, érdemes eljönni.

A Shell nyugdíjalapjainak egy csoportja megbízta a Goldman Sachs vagyonkezelési részlegét az európai eszközeinek kezelésével, valamint tanácsadói szolgáltatásokat is igénybe vesz észak-amerikai nyugdíjvagyonával kapcsolatosan – jelentette be kedden a Goldman Sachs Asset Management.

Ez a megállapodás a legújabb jele annak a növekvő tendenciának, hogy a nyugdíjalapok harmadik félként olyan szolgáltatókat bíznak meg a vagyonkezeléssel, amelyek már több vállalat nyugdíjpénzeit is kezelik.

A trend erősödését a nyugdíjalapok számára elérhető befektetési lehetőségek (köztük az alternatív eszközök) bővülése, valamint a gyors döntéshozatal iránti igény is táplálja az iparági vezetők szerint.

A Goldman vagyonkezelési üzletága az egyik legnagyobb nyertese ennek a trendnek, hiszen

az ilyen megbízások már 450 milliárd dollárt tesznek ki a teljes 3 ezermilliárd dolláros kezelt vagyonából.

Chloe Kipling, a Goldman Sachs Asset Management EMEA intézményi ügyfélkapcsolati részlegének társvezetője szerint a nyugdíjalapok több okból is dönthetnek a kiszervezés mellett, például amikor egy befektetési igazgató távozik, vagy amikor egy alap változtatni szeretne befektetési stratégiáján. Hozzátette, hogy a kisebb alapok így szélesebb eszközosztályokhoz férhetnek hozzá.

A Chestnut Advisory Group tanácsadó cég adatai szerint az ilyen módon kezelt vagyon értéke 2024-ben elérte a 4790 milliárd dollárt, és előrejelzésük szerint 2029-re ez az összeg 7300 milliárd dollárra nőhet.

A Shell jelezte, hogy bár segített koordinálni a nyugdíjalapok lépéseit, nem vett részt a Goldman megbízásáról szóló döntésben.

Címlapkép forrása: Shutterstock

