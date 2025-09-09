Nyélbe ütötték a hatalmas bizniszt: átveszi az olajpénzeket a pénzügyi óriás

A Shell nyugdíjalapjainak egy csoportja megbízta a Goldman Sachs vagyonkezelési részlegét az európai eszközeinek kezelésével, valamint tanácsadói szolgáltatásokat is igénybe vesz észak-amerikai nyugdíjvagyonával kapcsolatosan – jelentette be kedden a Goldman Sachs Asset Management.
Ez a megállapodás a legújabb jele annak a növekvő tendenciának, hogy a nyugdíjalapok harmadik félként olyan szolgáltatókat bíznak meg a vagyonkezeléssel, amelyek már több vállalat nyugdíjpénzeit is kezelik.
A trend erősödését a nyugdíjalapok számára elérhető befektetési lehetőségek (köztük az alternatív eszközök) bővülése, valamint a gyors döntéshozatal iránti igény is táplálja az iparági vezetők szerint.
A Goldman vagyonkezelési üzletága az egyik legnagyobb nyertese ennek a trendnek, hiszen
az ilyen megbízások már 450 milliárd dollárt tesznek ki a teljes 3 ezermilliárd dolláros kezelt vagyonából.
Chloe Kipling, a Goldman Sachs Asset Management EMEA intézményi ügyfélkapcsolati részlegének társvezetője szerint a nyugdíjalapok több okból is dönthetnek a kiszervezés mellett, például amikor egy befektetési igazgató távozik, vagy amikor egy alap változtatni szeretne befektetési stratégiáján. Hozzátette, hogy a kisebb alapok így szélesebb eszközosztályokhoz férhetnek hozzá.
A Chestnut Advisory Group tanácsadó cég adatai szerint az ilyen módon kezelt vagyon értéke 2024-ben elérte a 4790 milliárd dollárt, és előrejelzésük szerint 2029-re ez az összeg 7300 milliárd dollárra nőhet.
A Shell jelezte, hogy bár segített koordinálni a nyugdíjalapok lépéseit, nem vett részt a Goldman megbízásáról szóló döntésben.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Bemutatták a fegyvert, amely egy csapásra véget vethet a drónok aranykorának
Komoly áttörés lehet.
Mi marad a kripto- és MI-lufik kidurranása után?
A Cambridge-i Egyetem professzorának cikke.
Ez már forradalom: hiába mondott le a miniszterelnök, lángol a parlament
A miniszterelnöki rezidencia is ég.
Kezébe kapta az EU a csodafegyvert, amely eldöntheti a globális technológiai verseny kimenetelét
Olyan aduásszal gazdagodott Európa, ami hatalmas gazdasági áttörést hozhat.
A valaha volt legnagyobb nyugati gázszerződést kötötte Magyarország
Most jelentették be.
Politikai indíttatású támadás okozott tömeges áramszünetet Berlinben
A nemzetbiztonság megkezdte a nyomozást.
Történelmi bukás után totális politikai válság: jön az új név, amin felesleges gondolkodni
így sodródhat csődbe Európa második legnagyobb gazdasága.
Zsiday Viktor: Az adósságpálya könnyen fenntarthatatlanná válhat
Eddig az volt a szokás, hogy háborúk idején adósodtak el az országok, most újdonság, hogy békeidőben növekszik az adósság a fejlett országokban - mondta a... The post Zsiday Viktor: Az adóss
Jövőre a fizetés kisebb részét teheti ki egy hitel törlesztőrészlete: Hány embert érinthet ez a változás?
A jegybank 2026. január elsejétől módosítja a jövedelem terhelhetőségére vonatkozó szabályokat. Ez határozza meg azt, hogy a havi fizetésnek legfeljebb mekkora részét lehet hiteltörlesztés
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
Rejtett transzferár kockázatok
A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.