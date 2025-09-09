  • Megjelenítés
FONTOS Itt a friss inflációs adat!
Óriási befektetés rázza fel a mesterséges intelligencia piacát

Az ASML 1,3 milliárd eurós befektetéssel válik a Mistral AI fő részvényesévé, miközben stratégiai partnerséget is kötnek a mesterséges intelligencia technológiák fejlesztésére.
A holland ASML, a világ vezető chipgyártó berendezéseket gyártó vállalata

1,3 milliárd eurót fektet be a francia Mistral AI startupba, amivel körülbelül 11 százalékos részesedést szerez a cégben.

A megállapodás értelmében az ASML a Mistral AI legnagyobb részvényesévé válik, emellett a két vállalat stratégiai partnerséget is köt. Az együttműködés keretében az ASML a Mistral mesterséges intelligencia modelljeit fogja alkalmazni teljes termékportfóliójában.

A befektetés részeként az ASML képviselője helyet kap a Mistral AI stratégiai bizottságában is

- áll a vállalat hivatalos közleményében.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

