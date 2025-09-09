  • Megjelenítés
FONTOS Itt a friss inflációs adat!
 
Valami olyan történik az arannyal, amire az 1970-es évek óta nem volt példa

A rossz amerikai gazdasági adatok és a Federal Reserve függetlenségével kapcsolatos aggályok közepette történelmi csúcsra ért kedd reggel az arany árfolyama. Ráadásul most valami olyan történik a nemesfémmel, amire az 1970-es évek óta nem volt példa.
Az arany árfolyama ma 0,6 százalékos pluszban van, a reggeli órákban pedig újabb történelmi csúcsot döntött az árfolyam 3657 dollárnál.

Az emelkedés augusztus 22-étől fogva gyorsult be, amikor is Donald Trump bejelentette, hogy meneszti Lisa Cook Fed-kormányzót. Az elnök pedig világossá tette, hogy

többséget akar megszerezni a Fed igazgatótanácsában, hogy így kamatcsökkentéseket hajthasson végre.

