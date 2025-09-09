Valami olyan történik az arannyal, amire az 1970-es évek óta nem volt példa

Az arany árfolyama ma 0,6 százalékos pluszban van, a reggeli órákban pedig újabb történelmi csúcsot döntött az árfolyam 3657 dollárnál.
Az emelkedés augusztus 22-étől fogva gyorsult be, amikor is Donald Trump bejelentette, hogy meneszti Lisa Cook Fed-kormányzót. Az elnök pedig világossá tette, hogy
többséget akar megszerezni a Fed igazgatótanácsában, hogy így kamatcsökkentéseket hajthasson végre.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés