Az idei évben már megdőlt az a tézis, hogy erős amerikai gazdaság, erős dollár. Az év első hónapjaiban már kaptunk ebből ízelítőt. 10%-os dollárgyengülés és a vámháború kellős közepén még a kötvénypiac is fellázadt.
Azóta bár relatív nyugalom honolt a dollár piacán, viszont éppen most indul be a sztori, ami akár már rögtön 2026 elején berobbanhat.
Ha az lesz az amerikai jegybank új elnöke, akit a piac gondol, akkor jövőre egy nagyon érdekes sztori alakulhat ki, amelyekből sok befektetési ötlet pattanhat ki. Azt már tudjuk, hogy nagy dollárgyengülés jöhet. Most azt nézzük meg, hogy merre megy a pénz, ha gyengül a dollár.
