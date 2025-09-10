  • Megjelenítés
Globális leépítést jelentett be az egyik sztárgyógyszer gyártója
Befektetés

Globális leépítést jelentett be az egyik sztárgyógyszer gyártója

Portfolio
A Wegovy fogyasztószer gyártója, a Novo Nordisk világszerte 9000 munkahely megszüntetését jelentette be egy átszervezés részeként, amellyel évi 8 milliárd dán korona (1,26 milliárd dollár) megtakarítást céloz meg.

A Novo Nordisk szerdai közleménye szerint a vállalat

globális átszervezést hajt végre, amely jelentős létszámcsökkentéssel jár.

A dán gyógyszeripari óriás, amely többek között a népszerű fogyasztószer, a Wegovy gyártójaként ismert, összesen

9000 munkahely megszüntetését tervezi világszerte.

A vállalat közleménye szerint az átszervezéssel évi 8 milliárd dán korona (átszámítva mintegy 1,26 milliárd dollár) megtakarítást kíván elérni.

Csak Dániában 5000 munkahely szűnhet meg.

Közben a vállalat idén már a harmadik profit warningját is közzétette, a cég most azzal számol, hogy az operatív profitja 4-10 százalékkal nőhet idén. Eredetileg azzal számolt a vállalat, hogy a profitja 27 százalékkal bővülhet 2025-ben.

A Novo Nordisk részvényárfolyama idén már 47 százalékot esett.

Kapcsolódó cikkünk

Kórházi kezelést igénylő mellékhatások: szigorú intézkedés jön a népszerű fogyasztószereknél

Történelmi döntés a WHO-tól: felkerültek az alapvető gyógyszerek listájára a fogyasztó csodagyógyszerek

Rettegett gyógyíthatatlan betegségre is jó lehet a Novo Nordisk csodagyógyszere

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Rejtett transzferár kockázatok

A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-1323542329-árfolyam-befektetés-grafikon-kereskedés-laptop-okostelefon-pénzügy-részvény-technológia-tőzsde
Portfolio signature
Nagy izgalmak jöhetnek ennél a magyar részvénynél
Pénzcentrum
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility