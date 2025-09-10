Kiderült, hová dugja a milliárdjait a magyar felső tízezer – elképesztő vagyonnal rendelkeznek

Átlagosan 4 milliárd forinttal rendelkezik a felső tízezer család, ebből csaknem 1,2 milliárd forintot likvid pénzügyi eszközökben, közel 1 milliárd forintot pedig ingatlanban tartanak – fedték fel az Apelso Wealth Management szakemberei a társaság sajtóeseményén. A privátbanki szegmens nagy menetelésen van túl, tíz év leforgása alatt közel megtriplázódott az átlagos számlaegyenleg. Az aktuális befektetési kilátások a részvények felé billentik a mérleget, míg a növekvő eladósodás miatt a kötvényeket óvatosabban közelítik az Apelso elemzői.

Mintegy 1800 olyan bizalmi vagyonkezelő van jelen Magyarországon, amelyik adószámmal rendelkezik – ismertette a bizalmi vagyonkezelési ágazat legfrissebb számait Illés István, az Apelso Wealth Management alapító cégtársa. A vagyonkezelők túlnyomó többsége (90%) nem üzletszerűen tevékenykedik, azaz legfeljebb egy vagyont kezel, és

csupán 10% végzi üzletszerűen, azaz kettő vagy több megbízó számára ezt a tevékenységet.

Az eseti bizalmi vagyonkezelések területi megoszlása erősen Budapest-centrikus, a kezelt vagyonok túlnyomó többsége ide, illetve Pest vármegyére koncentrálódik. Ezen belül is kimagasló a budai kerületek dominanciája, például a 2., 3., 11. és 12. kerületeké. Budapesten túl egyes vármegyeszékhelyek, illetve olyan agglomerációs települések, mint Budaörs vagy Érd rendelkeznek még 10-nél több kezelt vagyonnal. A három legjelentősebb vagyonkezelő a kezelt vagyonok száma szerint az Airon Trust, az Apelso Trust és a Sine Qua Non Trust.

Az Apelso adatai szerint egy kezelt vagyon jellemzően 83%-ban üzletrészből áll, 15%-át teszik ki a pénzügyi eszközök, továbbá 1% az ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök súlya.

Az átlagos kezelt vagyon 1,8 milliárd forint, a medián 850 millió Ft,

a vagyonrendelők átlagos életkora 55-60 év közé tehető. (Összehasonlításképpen: az Egyesült Államokban a medián trust méret 285 ezer dollárra, azaz kb. 100 millió forintra rúg, ez azt jelzi, hogy a szolgáltatás sokkal szélesebb körben elterjedt megoldás.)

Illés István felhívja a figyelmet: gyakori tévhit az eseti bizalmi vagyonkezelést illetően, hogy az egy egyszerűen működtethető struktúra, nem igényel törődést, és elsősorban adótervezési célzattal használható – de aki így közelíti a kérdést, csalódásban lehet része. A vagyonkezelés valójában csak annyit jelent, hogy a vagyon el van különítve, de az adminisztráció, a működtetés és az utódlástervezés fejfájást okozhat.

Az üzleti bizalmi vagyonkezelésről pedig gyakran úgy tartják, ez csak a "top 100" leggazdagabb ember kiváltsága, és alapvetően drága konstrukció, de ezek a vélekedések sem állják meg a helyüket, a szolgáltatás széles kör számára lehet célszerű és költséghatékony megoldás – mondta Illés István.

A jövőben visszaszorulhatnak a célzottan adótervezési struktúrák, demokratizálódhat a bizalmi vagyonkezelés, például a teljes privátbanki szegmensben is elterjedhet (az Apelso-nál jelenleg 150 millió forint a belépési küszöb), és egyre nagyobb teret nyerhet a Family Office konstrukció – fogalmazta meg a várakozásait Illés.

Hová dugja a milliárdjait a felső tízezer család?

Kállay András, az Apelso Wealth Management cégtársa felfedte,

hogyan épülhet fel a hazai felső tízezer család összvagyona:

becsléseik szerint az átlagosan 4 milliárd forintos vagyonból

mintegy 660 millió forint a Magyarországon kezelt likvid vagyon (értékpapírok, bankbetétek) jellemző szintje,

(értékpapírok, bankbetétek) jellemző szintje, 498 millió forint a külföldön tartott likvid vagyon,

1,98 milliárd forint a céges részesedés,

továbbá 990 millió forint ingatlan és egyéb reáleszköz is megtalálható a portfólióban.

Ez azt is jelenti, hogy a hazai szolgáltatók által látott vagyonnak valójában 6-7-szeresével rendelkeznek az ügyfelek – hangsúlyozta a szakember.

A privátbanki szegmens az utóbbi évben nagy növekedést produkált, ennek egyik jele, hogy 2015-ben 75 millió forint volt a tipikus belépési limit, ez mostanra 150 millió forintra emelkedett – utalt vissza a Portfolio piaci felméréseire Kállay András. A számlák száma csaknem megduplázódott, 37 ezerről 64 ezerre növekedett. Fontos, hogy egy ügyfél általában párhuzamosan 2-3 szolgáltatónál is tart likvid vagyont.

A kezelt vagyon 3100 milliárd forintról 12 000 milliárd forintra nőtt,

az átlagos vagyon pedig 74 millió forintról 191 millió forintra emelkedett tíz év leforgása alatt.

Egy bankár ma jellemzően 130 ügyfélért felel, ez 2015-ben még csak 100 ügyfél volt – hívta fel a figyelmet Kállay András.

A privátbanki eszközallokáció arányai a vizsgált időszakban nem változtak igazán számottevően, de a befektetési alapok részesedése 39%-ról 44%-ra nőtt, a kötvények súlya pedig 32%-ról 24%-ra csökkent a privátbanki portfólióban.

Mire készüljenek a befektetők az előttünk álló években?

Kísértetiesen hasonlít az utóbbi évek inflációs pályája az 1970-es évekéhez, amikor az első nagy inflációs hullámot egy második, legalább ugyanakkora inflációs sokk követte. Felmerül a kérdés, hogy a történelem megismételheti-e önmagát – vetette fel tőkepiaci kitekintése során Pintér András, az Apelso Capital befektetési igazgatója.

Az új norma, hogy az államok egyre erősebben eladósodnak, tartósan magas a költségvetési hiány,



és politikai céloktól vezérelve egyre elterjedtebbé válnak a közvetlen költségvetési stimulusok, pénzügyi transzferek. Az új, kockázatokkal tarkított környezet a jegybankokat is nyomás alá helyezi, például az amerikai jegybankelnök idei távozásának esélyét egy ponton 20% fölé is tették a piaci várakozások.

Az ingatlanpiaci válságra reagálva Kína új növekedési modellt keres, a beruházások továbbra is meghatározóak, de újabban főként az iparba áramlanak. A globális feldolgozóipar új központja Kína lett, az elmúlt kb. 25 év alatt 5%-ról 30% fölé emelkedett a részesedése a globális termelői kapacitásokból. Kínai elektromos autógyárból már 130 van, holott a szakértők szerint sokkal kevesebb is elegendő lenne, azaz túlkapacitás kezd kialakulni, előbb-utóbb elkerülhetetlen a piaci logika visszatérése, akár az autóipar konszolidációja. Ez utóbbit a jelek szerint a kínai politikai vezetés is felismerte – mondta Pintér András.

Európa küzd a versenyképességi problémával, Kína láthatóan azokra a területekre fókuszált, ahol Európa erős volt, miközben a bérek és a szabályozói keretrendszer terén nagy előnnyel versenyzett. Az USA kereskedelmi bezárkózása azt is eredményezheti, hogy Kína kénytelen máshová, például Európába exportálni a termékeit, ez árversenyt, kínai defláció-exportot is eredményezhet. Nehéz nem észrevenni Kína párhuzamát a korábbi Japánnal – húzta alá Pintér András.

A részvénypiacok kapcsán az Apelso szakemberei jelenleg optimistábbak, mint a többség, a kötvényekre pedig a magas államadósságok miatt inkább pesszimisták.

A forint az utóbbi 20 évben átlagosan 2%-ot gyengült az euróval szemben, miközben a magyar kötvények hozamtöbblete 4 százalékpont volt a német papírok felett, azaz a forint leértékelődését kétszeresen is kompenzálta a magasabb magyar kamatszint – mutatott rá Pintér.

