Olyan esemény közeleg, amibe beleremeghetnek a világ tőzsdéi

A két adat közül inkább a csütörtöki lesz nagyobb piaci befolyással bíró, miközben a befektetők már beárazták a szeptemberi 25 bázispontos kamatvágást.
Sőt, eközben a vártnál rosszabb pénteki munkaerőpiaci adatok hatására már három kamatvágást áraznak idénre a befektetők,
a mostani adatok azonban sok mindent átírhatnak, ebbe pedig akár bele is remeghetnek a világ tőzsdéi.
