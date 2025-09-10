Olyan esemény közeleg, amibe beleremeghetnek a világ tőzsdéi

A múlt heti munkaerőpiaci adatok után sem dőlhetnek hátra a befektetők, hiszen újabb kulcsfontosságú események következnek: ezúttal az inflációs mutatók kerülnek a fókuszba. Szerdán a termelőiár-index (PPI), csütörtökön pedig a fogyasztóiár-index (CPI) érkezik, amelyek komoly mozgásokat indíthatnak el a tőzsdéken. Mutatjuk, mire érdemes készülni.

A két adat közül inkább a csütörtöki lesz nagyobb piaci befolyással bíró, miközben a befektetők már beárazták a szeptemberi 25 bázispontos kamatvágást.

Sőt, eközben a vártnál rosszabb pénteki munkaerőpiaci adatok hatására már három kamatvágást áraznak idénre a befektetők,

a mostani adatok azonban sok mindent átírhatnak, ebbe pedig akár bele is remeghetnek a világ tőzsdéi.