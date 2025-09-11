A profik szerint veszély leselkedik az amerikai befektetéseidre – Ma sok minden eldőlhet

A JPMorgan részvénypiaci stratégája jelentős tőzsdei esés lehetőségére hívta fel a figyelmet, ráadásul szerinte akár a mai napot követően jöhet a lejtmenet az amerikai részvénypiacokon. Mindez különösen figyelemre méltó annak tükrében, hogy az általános vélekedés egyre optimistább a profik körében. Kinek lesz igaza, és hova érdemes menekülni?

Hiába érkeznek egyre kétségbeejtőbb adatok az amerikai gazdaság állapotáról és kilátásairól, a kamatvágási várakozások erősödésével párhuzamosan egyre feljebb kerülnek a vezető tőzsdék, az általános részvénypiaci hangulat egyelőre töretlenül optimista. De nem kizárt, hogy ez most megváltozik.

A múlt heti amerikai munkaerőpiaci adatok után ugyanis újabb kulcsfontosságú esemény következik ma: ezúttal az inflációs mutatók kerülnek a fókuszba,

koradélután érkezik a fogyasztóiár-index (CPI) a tengerentúlról, márpedig ez komoly mozgásokat indíthat el a tőzsdéken.