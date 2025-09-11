Kimondta a miniszter: nem jó a nyugdíjrendszer, veszélyben a leendő időskorúak

A Social Market Foundation nyugdíjkonferenciáján Bell elismerte, hogy bár az elmúlt 30 évben sikerült csökkenteni a nyugdíjasok szegénységét, az általános szegénység problémáját nem sikerült megoldani. A nyugdíjhitel bevezetése, az automatikus nyugdíjprogramba való beléptetés és a minimálbér bevezetése több embernek tette lehetővé a nyugdíjcélú megtakarítást.

A miniszter figyelmeztetett, hogy a jelenlegi előrejelzések szerint

a 2050-ben nyugdíjba vonulók átlagosan 8 százalékkal, évi 800 fonttal kevesebb jövedelemre számíthatnak, mint a 2025-ben nyugdíjba vonulók.

A hosszabb élettartam kockázata és az önfoglalkoztatók "katasztrofális mértékű" hozzájárulásai olyan problémák, amelyekkel a 2027-ben jelentést kiadó Nyugdíjbizottság (Pensions Commission) fog foglalkozni.

Bell szerint az elmúlt 15 év politikai döntéshozói hibát követtek el, amikor a nyugdíjakat megtakarítási alapokként próbálták újradefiniálni. "Ez igaz lehet a magasabb jövedelmű háztartások esetében, de nem a lakosság többségénél" - mondta. Hozzátette, hogy a rendszer egyszerűsítésének fontosságát figyelmen kívül hagyták.

A miniszter rámutatott a 30 millió kis összegű nyugdíjpénztári számla problémájára is, amelyek egyenként 1000 font alatti egyenleggel rendelkeznek. "Az emberek stresszesnek találják ezek kezelését, és ez drága módja a nyugdíjrendszer működtetésének" - magyarázta.

Bell szerint a nyugdíjpénztárak konszolidációja segítene megoldani számos rendszerszintű problémát, beleértve a hazai eszközökbe történő befektetés képességét is.

Nagy-Britannia nyugdíjrendszerének nagyobb és jobb nyugdíjalapokból kell állnia. Ez jobb az egyéneknek, mert magasabb hozamokat biztosít, szélesebb eszközkörbe fektethetnek be, alacsonyabb költségekkel és jobb irányítással működhetnek.

- fogalmazott a nyugdíjügyi miniszter, aki azt is megerősítette, hogy jelenleg a nyugdíjtörvényen dolgozik.

