  • Megjelenítés
Kimondta a miniszter: nem jó a nyugdíjrendszer, veszélyben a leendő időskorúak
Befektetés

Kimondta a miniszter: nem jó a nyugdíjrendszer, veszélyben a leendő időskorúak

Portfolio
Torsten Bell brit nyugdíjügyi miniszter szerint a nyugdíjrendszer hosszú távú átalakítása állíthatná helyre a társadalmi szerződést, miközben figyelmeztet, hogy a jövő nyugdíjasai akár évi 800 fonttal (kb. 360 ezer forinttal) kevesebb jövedelemre számíthatnak - írja a Financial Times.

A Social Market Foundation nyugdíjkonferenciáján Bell elismerte, hogy bár az elmúlt 30 évben sikerült csökkenteni a nyugdíjasok szegénységét, az általános szegénység problémáját nem sikerült megoldani. A nyugdíjhitel bevezetése, az automatikus nyugdíjprogramba való beléptetés és a minimálbér bevezetése több embernek tette lehetővé a nyugdíjcélú megtakarítást.

A miniszter figyelmeztetett, hogy a jelenlegi előrejelzések szerint

a 2050-ben nyugdíjba vonulók átlagosan 8 százalékkal, évi 800 fonttal kevesebb jövedelemre számíthatnak, mint a 2025-ben nyugdíjba vonulók.

A hosszabb élettartam kockázata és az önfoglalkoztatók "katasztrofális mértékű" hozzájárulásai olyan problémák, amelyekkel a 2027-ben jelentést kiadó Nyugdíjbizottság (Pensions Commission) fog foglalkozni.

Bell szerint az elmúlt 15 év politikai döntéshozói hibát követtek el, amikor a nyugdíjakat megtakarítási alapokként próbálták újradefiniálni. "Ez igaz lehet a magasabb jövedelmű háztartások esetében, de nem a lakosság többségénél" - mondta. Hozzátette, hogy a rendszer egyszerűsítésének fontosságát figyelmen kívül hagyták.

A miniszter rámutatott a 30 millió kis összegű nyugdíjpénztári számla problémájára is, amelyek egyenként 1000 font alatti egyenleggel rendelkeznek. "Az emberek stresszesnek találják ezek kezelését, és ez drága módja a nyugdíjrendszer működtetésének" - magyarázta.

Kapcsolódó cikkünk

"Úgy keresnek, mint a banditák!" – kifakadt a brit vezető a költséges nyugdíjalapok miatt

Bell szerint a nyugdíjpénztárak konszolidációja segítene megoldani számos rendszerszintű problémát, beleértve a hazai eszközökbe történő befektetés képességét is.

Nagy-Britannia nyugdíjrendszerének nagyobb és jobb nyugdíjalapokból kell állnia. Ez jobb az egyéneknek, mert magasabb hozamokat biztosít, szélesebb eszközkörbe fektethetnek be, alacsonyabb költségekkel és jobb irányítással működhetnek.

- fogalmazott a nyugdíjügyi miniszter, aki azt is megerősítette, hogy jelenleg a nyugdíjtörvényen dolgozik.

Kapcsolódó cikkünk

Történelmi felfordulást hoz a nyugdíjreform, az állampapírok ihatják meg a levét

Elege lett a veszélyes kockázatokból, kiszórja az amerikai államkötvényeit a hatalmas nyugdíjalap

Akár felbruttósítást és foglalkoztatói pillért is hozhatna a nyugdíjreform

27 éves csúcs közelében a brit állampapírhozamok – nő a nyomás a Starmer-kormányon

A várható élettartamhoz kötheti a nyugdíjkorhatárt az európai nagyhatalom

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

Holdblog

Az egykulcsos szja kelet-európai szokás

A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít

Grandio Blog

A kötvénypiac csendes forradalma

Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Hová tűnt az arany a pénzünk mögül?
Befektetés
Olyat tett az arany, amire 45 éve nem volt példa
Pénzcentrum
A Netflix miatt drágulnak a lakbérek? Egy újabb ok, amiért nem találsz megfizethető lakhatást
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility