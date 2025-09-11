Kimondta a miniszter: nem jó a nyugdíjrendszer, veszélyben a leendő időskorúak

A Social Market Foundation nyugdíjkonferenciáján Bell elismerte, hogy bár az elmúlt 30 évben sikerült csökkenteni a nyugdíjasok szegénységét, az általános szegénység problémáját nem sikerült megoldani. A nyugdíjhitel bevezetése, az automatikus nyugdíjprogramba való beléptetés és a minimálbér bevezetése több embernek tette lehetővé a nyugdíjcélú megtakarítást.
A miniszter figyelmeztetett, hogy a jelenlegi előrejelzések szerint
a 2050-ben nyugdíjba vonulók átlagosan 8 százalékkal, évi 800 fonttal kevesebb jövedelemre számíthatnak, mint a 2025-ben nyugdíjba vonulók.
A hosszabb élettartam kockázata és az önfoglalkoztatók "katasztrofális mértékű" hozzájárulásai olyan problémák, amelyekkel a 2027-ben jelentést kiadó Nyugdíjbizottság (Pensions Commission) fog foglalkozni.
Bell szerint az elmúlt 15 év politikai döntéshozói hibát követtek el, amikor a nyugdíjakat megtakarítási alapokként próbálták újradefiniálni. "Ez igaz lehet a magasabb jövedelmű háztartások esetében, de nem a lakosság többségénél" - mondta. Hozzátette, hogy a rendszer egyszerűsítésének fontosságát figyelmen kívül hagyták.
A miniszter rámutatott a 30 millió kis összegű nyugdíjpénztári számla problémájára is, amelyek egyenként 1000 font alatti egyenleggel rendelkeznek. "Az emberek stresszesnek találják ezek kezelését, és ez drága módja a nyugdíjrendszer működtetésének" - magyarázta.
Bell szerint a nyugdíjpénztárak konszolidációja segítene megoldani számos rendszerszintű problémát, beleértve a hazai eszközökbe történő befektetés képességét is.
Nagy-Britannia nyugdíjrendszerének nagyobb és jobb nyugdíjalapokból kell állnia. Ez jobb az egyéneknek, mert magasabb hozamokat biztosít, szélesebb eszközkörbe fektethetnek be, alacsonyabb költségekkel és jobb irányítással működhetnek.
- fogalmazott a nyugdíjügyi miniszter, aki azt is megerősítette, hogy jelenleg a nyugdíjtörvényen dolgozik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Megszólalt a Roszatom is a Paks II.-t érintő uniós bírósági döntésről
Határozott véleményt mondtak az esetről.
Megrohamozták a befektetők a kínai óriáscég papírjait
Nagy volt az érdeklődés a rekordösszegű kibocsátás során.
Csökkentek az árak a budapesti új lakásoknál? - Itt a magyarázat
A négyzetméterárak meg nőttek.
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Az ilyen ingatlanok iránt nőhet az érdeklődés az Otthon Start miatt
Eltér a várakozás Budapesten és vidéken.
Beolvad az ÉMI a Közlekedéstudományi Intézetbe az év végével
Tanúsítási, megfelelőségértékelési és egyéb tevékenysége változatlan marad.
Milton Friedman és az MMT
Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i
Otthon Start kamatok, kedvezmények: meglepő különbségek a bankok között!
Az Otthon Start program elrajtolt, a bankok pedig - szinte versenyt futva - igyekeznek rálicitálni egymásra nem csak kamatokban, de kedvezményekben és extra jóváírásokban is. Mutatjuk, mit kínál
Elérhetőek-e az EU-s zöldítési célok?
Az IRENA 2025 júniusi jelentése átfogó képet ad az EU energiaátállási kilátásairól, szektoronkénti bontásban, valamint ismerteti a dekarbonizáció várható társadalmi és gazdasági hatása
100 milliárd forint a magyar vállalkozásoknál
Elértük a 100 milliárdot! - hangzik a hír, de mit takar ez a szám a valóságban? Csak egy újabb számadat, vagy tényleg változást hoz a mindennapokban?
Az egykulcsos szja kelet-európai szokás
A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít
A kötvénypiac csendes forradalma
Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
A "hedonisztikus fenntarthatóság" és az innovatív urbanizmus szimbiózisa
A koppenhágai CopenHill egyszerre modern erőmű, városi park és közösségi tér, amely 2021-ben elnyerte az Év Épülete díjat.
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.