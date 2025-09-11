  • Megjelenítés
Olyat posztoltak, amit nem kellett volna – bíróság vár a pénzügyi influenszerekre
Olyat posztoltak, amit nem kellett volna – bíróság vár a pénzügyi influenszerekre

Három pénzügyi influenszert vádoltak meg az Egyesült Királyságban engedély nélküli befektetési tevékenységre való felhívás miatt a közösségi médiában közzétett posztjaik kapcsán - írja a Financial Times.
Charles Hunter, Kayan Kalipha és Luke Desmaris ellen egyenként emeltek vádat a 2000-es Pénzügyi Szolgáltatások és Piacok törvény (Financial Services and Markets Act) megsértése miatt, mivel befektetési tevékenységre hívtak fel másokat.

A brit pénzügyi felügyelet (FCA) állítása szerint a három személy arra ösztönözte közösségi média követőit, hogy magas kockázatú, különbözeti szerződéseken (contract for difference, CFD) keresztül fektessenek be devizákba, anélkül, hogy rendelkeztek volna az ehhez szükséges engedélyekkel.

Mindhárom vádlott ártatlannak vallotta magát, és 2025. október 8-án kell megjelenniük a Southwark-i Koronabíróságon a meghallgatáson.

Az eljárás része az FCA azon műveletének, amely a pénzügyi influenszerek által végzett illegális pénzügyi promóciók visszaszorítására irányul.

A hatóság először 2024 márciusában figyelmeztette a közösségi médiában befektetéseket népszerűsítő személyeket a tevékenységgel járó kockázatokra.

