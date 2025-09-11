Olyat posztoltak, amit nem kellett volna – bíróság vár a pénzügyi influenszerekre

Charles Hunter, Kayan Kalipha és Luke Desmaris ellen egyenként emeltek vádat a 2000-es Pénzügyi Szolgáltatások és Piacok törvény (Financial Services and Markets Act) megsértése miatt, mivel befektetési tevékenységre hívtak fel másokat.
A brit pénzügyi felügyelet (FCA) állítása szerint a három személy arra ösztönözte közösségi média követőit, hogy magas kockázatú, különbözeti szerződéseken (contract for difference, CFD) keresztül fektessenek be devizákba, anélkül, hogy rendelkeztek volna az ehhez szükséges engedélyekkel.
Mindhárom vádlott ártatlannak vallotta magát, és 2025. október 8-án kell megjelenniük a Southwark-i Koronabíróságon a meghallgatáson.
Az eljárás része az FCA azon műveletének, amely a pénzügyi influenszerek által végzett illegális pénzügyi promóciók visszaszorítására irányul.
A hatóság először 2024 márciusában figyelmeztette a közösségi médiában befektetéseket népszerűsítő személyeket a tevékenységgel járó kockázatokra.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Megjött az európai rangsor a születéskor várható élettartamról, szomorú a magyar helyezés
De sikerült javítani a megelőző évi értéken.
Hajsza Charlie Kirk gyilkosa után: busás nyomravezetői díjat tűzött ki az FBI
Képeket is közöltek a gyanúsítottról.
Kimondta a miniszter: nem jó a nyugdíjrendszer, veszélyben a leendő időskorúak
Teljesen más megközelítésre lenne szükség.
Adok-kapok a javából: irdatlan kardcsörtetés kerekedett Magyarország szomszédjában
Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten.
Itt a katonai válasz a betörő orosz drónokra: tüstént a tettek mezejére lép a NATO keleti szárnya
Nem tétlenek a szövetségesek.
Olyat tett az arany, amire 45 éve nem volt példa
Most kell figyelniük a befektetőknek.
Kemény váddal állt elő az ukrán főparancsnok Oroszországgal szemben, de kiadta a feladatot az övéinek
A pilóta nélküli eszközökről értekeztek.
Milton Friedman és az MMT
Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i
Otthon Start kamatok, kedvezmények: meglepő különbségek a bankok között!
Az Otthon Start program elrajtolt, a bankok pedig - szinte versenyt futva - igyekeznek rálicitálni egymásra nem csak kamatokban, de kedvezményekben és extra jóváírásokban is. Mutatjuk, mit kínál
Elérhetőek-e az EU-s zöldítési célok?
Az IRENA 2025 júniusi jelentése átfogó képet ad az EU energiaátállási kilátásairól, szektoronkénti bontásban, valamint ismerteti a dekarbonizáció várható társadalmi és gazdasági hatása
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
100 milliárd forint a magyar vállalkozásoknál
Elértük a 100 milliárdot! - hangzik a hír, de mit takar ez a szám a valóságban? Csak egy újabb számadat, vagy tényleg változást hoz a mindennapokban?
Az egykulcsos szja kelet-európai szokás
A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít
A kötvénypiac csendes forradalma
Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta
A "hedonisztikus fenntarthatóság" és az innovatív urbanizmus szimbiózisa
A koppenhágai CopenHill egyszerre modern erőmű, városi park és közösségi tér, amely 2021-ben elnyerte az Év Épülete díjat.
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.