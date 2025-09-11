Olyat posztoltak, amit nem kellett volna – bíróság vár a pénzügyi influenszerekre

Portfolio Future of Finance 2025 Szeptember 18-án lesz a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciája, amelyen a pénzügyi szektor nagyágyúi mutatják meg a jövőt, érdemes eljönni.

Charles Hunter, Kayan Kalipha és Luke Desmaris ellen egyenként emeltek vádat a 2000-es Pénzügyi Szolgáltatások és Piacok törvény (Financial Services and Markets Act) megsértése miatt, mivel befektetési tevékenységre hívtak fel másokat.

A brit pénzügyi felügyelet (FCA) állítása szerint a három személy arra ösztönözte közösségi média követőit, hogy magas kockázatú, különbözeti szerződéseken (contract for difference, CFD) keresztül fektessenek be devizákba, anélkül, hogy rendelkeztek volna az ehhez szükséges engedélyekkel.

Mindhárom vádlott ártatlannak vallotta magát, és 2025. október 8-án kell megjelenniük a Southwark-i Koronabíróságon a meghallgatáson.

Az eljárás része az FCA azon műveletének, amely a pénzügyi influenszerek által végzett illegális pénzügyi promóciók visszaszorítására irányul.

A hatóság először 2024 márciusában figyelmeztette a közösségi médiában befektetéseket népszerűsítő személyeket a tevékenységgel járó kockázatokra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

