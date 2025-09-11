Olyat tett az arany, amire 45 éve nem volt példa

Az arany spot ára idén szeptemberben mintegy 5%-kal emelkedett, kedden történelmi csúcsot ért el 3674,27 dolláros unciánkénti árfolyammal. 2025-ben már több mint 30 nominális rekordot döntött meg,

és a legutóbbi ralival átlépte az 1980. január 21-én beállított, inflációval korrigált csúcsot is, amikor az ár 850 dolláron tetőzött.

Az évtizedek során bekövetkezett fogyasztói áremelkedést figyelembe véve ez körülbelül 3590 dollárnak felel meg mai értéken. Bár az inflációs korrekció módszertana változó lehet, az elemzők és befektetők egyetértenek abban, hogy az arany most már határozottan túllépett ezen a szinten, ami tovább erősíti az arany hagyományos szerepét az áremelkedés és a gyengülő valuták elleni védekezésben.

"Az arany egyedülálló eszköz abban, hogy évszázadok – ha nem évezredek – óta képes betölteni ezt a szerepet", nyilatkozta Robert Mullin, a Marathon Resource Advisors portfóliókezelője. "A vagyonkezelők olyan időszakba lépnek, amikor jogosan aggódnak mind a költségvetési hiány, mind a jegybankok inflációellenes elkötelezettségének mértéke miatt."

A nemesfém értéke idén közel 40%-kal emelkedett, miközben Donald Trump elnök adócsökkentéseket hajtott végre, kiterjesztette a globális kereskedelmi háborút, és példátlan befolyást próbált szerezni a Federal Reserve felett. A dollár és a hosszú lejáratú amerikai államkötvények eladási hulláma az amerikai eszközök iránti csökkenő étvágyat jelzi.

Amikor az arany 1980 januárjában elérte a 850 dollárt, az USA valutakrízissel, inflációs csúccsal és kibontakozó recesszióval küzdött. Az ár két hónap alatt megduplázódott, miután Jimmy Carter amerikai elnök befagyasztotta az iráni vagyonokat a teheráni túszválságra reagálva, ami növelte a dolláreszkö­zök tartásának kockázatát egyes külföldi jegybankok számára.

"Az arany csupán tükrözi azt a megújult tudatosságot, hogy az infláció problémát jelenthet és jelent is, valamint a világgal kapcsolatos bizonytalanságot", mondta Carmen Reinhart, a Világbank-csoport korábbi vezető alelnöke és vezető közgazdásza. "Az arany inflációs fedezeti szerepe a 70-es és 80-as években népszerűségének záloga volt, de az 1980-as évek előtt is fontos szerepet játszott a bizonytalanság idején."

A mostani áremelkedés sokkal kevésbé volatilis, mint az 1980-as parabolikus emelkedés és az azt követő meredek összeomlás. Ez részben annak köszönhető, hogy a mai piac sokkal likvidebb és a befektetők számára hozzáférhetőbb, valamint szélesebb befektetői bázist vonz.

Az áremelkedésnek köszönhetően

a londoni trezorokban tartott arany értéke múlt hónapban először haladta meg az 1000 milliárd dollárt,



és megelőzte az eurót mint a második legnagyobb eszközt a globális jegybanki tartalékokban.

Grant Sporre, a Bloomberg Intelligence globális fém- és bányászati vezetője szerint az arany túlárazott a historikus normákhoz képest, kivéve egy kulcsfontosságú szempontot: az amerikai részvényekhez képest az arany még mindig olcsónak tűnik, és az árak még magasabbra emelkedhetnek, ha a részvénypiacok megrendülnek. "Az arany káprázatosan drága, de a piac hajlandó megfizetni az árat a biztosíték megszerzése érdekében", mondta Sporre.

Címlapkép forrása: Shutterstock

