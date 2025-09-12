18 ezer tőkealap küzd a túlélésért – zombivá válnak, ha nem járnak sikerrel

Portfolio Future of Finance 2025 Szeptember 18-án lesz a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciája, amelyen a pénzügyi szektor nagyágyúi mutatják meg a jövőt, érdemes eljönni.

Ian Charles, az Arctos Partners társalapítója és ügyvezető partnere a Bloomberg TV-nek adott interjújában kijelentette, hogy a jelenlegi piaci környezetben a magántőke-alapok rendkívül nehezen tudják fenntartani növekedési pályájukat.

A magántőke szektor immár harmadik éve küzd az alacsony tranzakciószámmal, ami csökkentette az alapkezelők és befektetőik nyereségét, valamint megnehezítette az új alapok tőkegyűjtési erőfeszítéseit.

A Bain & Co. jelentése szerint világszerte több mint 18 000 magántőke-alap próbál jelenleg befektetői tőkét bevonni,

jelenleg minden rendelkezésre álló 1 dollárra 3 dollárnyi kereslet jut.

A kivásárlási alapok szinte soha nem omlanak össze teljesen: ehelyett zombi alapokká válhatnak, kevesebb alkalmazottal, akik a meglévő befektetéseket kezelik, de új befektetésekre már nem tudnak tőkét fordítani.

"Amint elkezded elveszíteni a növekedést, elkezded elveszíteni a tehetségeket is" - figyelmeztet Charles, aki zombi alapként definiálja azokat, amelyek hét éve nem vontak be tőkét intézményi befektetőktől. "Ez egy olyan téma, amely a következő 2 évben kezd majd kibontakozni."

Más kivásárlási cégek is hangot adtak a tőkebevonással kapcsolatos aggodalmaiknak. Jim Zelter, az Apollo Global Management Inc. elnöke a héten a Bloomberg TV-nek nyilatkozva kijelentette:

"A magántőke-ipar egy evolúción megy keresztül, és ez darwini evolúció lesz."

Hozzátette: a monetizálás kihívásai, az előzetes tőkekötelezettségek nehézségei miatt egyre kevesebb cég lesz képes a befektetőkhöz fordulni, párbeszédet folytatni és kapcsolatot kiépíteni velük.

A Goldman Sachs korábbi vezére, Lloyd Blankfein hasonló aggályokat fogalmazott meg a magánpiacokkal kapcsolatban, véleménye szerint innen indulhat ki a következő gazdasági válság.

