A profik szerint még van tér az arany számára

A svájci UBS bank pénteken 300 dollárral növelte 2025 végére vonatkozó aranyár-prognózisát, míg a 2026 közepére szóló előrejelzését 200 dollárral emelte.
December végére 3800 dollár/unciára, 2026 közepére pedig 3900 dollár/unciára várják a nemesfém jegyzését.
Az UBS az arany ETF-állományokra vonatkozó becslését is felülvizsgálta, 2025 végére már 3900 tonna feletti szintet várnak, ami megközelíti a 2020 októberében elért 3915 tonnás rekordot.
"Továbbra is vonzónak tartjuk az aranyat és long pozícióban maradunk a globális eszközallokációnkban" - közölte a bank.
Az UBS szerint a geopolitikai aggodalmak és az amerikai kormányzat, valamint a Federal Reserve közötti politikai különbségek kulcsfontosságú tényezők az arany vonzerejének növekedésében. Donald Trump elnök alacsonyabb kamatlábakat támogató álláspontja szintén kedvez a nemesfémnek.
A bank várakozásai szerint a központi bankok aranyfelvásárlása idén is erőteljes marad, körülbelül 900-950 tonna körüli mennyiséggel, ami csak kicsivel marad el a tavalyi, valamivel több mint 1000 tonnás, közel rekordszintű vásárlásoktól.
Az arany számára a legnagyobb kockázatot az jelentheti, ha a Fed az inflációs meglepetések miatt kénytelen lenne kamatot emelni
- tette hozzá az UBS.
Közben a Commerzbank is megemelte aranyár-előrejelzését, 2026 végére már 3800 dollár/unciát vár a korábbi 3600 dolláros prognózis helyett. A bank most arra számít, hogy a Fed jövő év végéig összesen 200 bázisponttal csökkenti a kamatokat, ami 50 bázisponttal több a korábban feltételezettnél.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: shutter
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
