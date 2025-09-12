  • Megjelenítés
FONTOS Trump embere egyértelmű üzenetet küldött Magyarországnak: vége van az orosz energia korának
A profik szerint még van tér az arany számára
Befektetés

A profik szerint még van tér az arany számára

Portfolio
Az UBS jelentősen megemelte aranyár-előrejelzését, 2025 végére 3800 dollár/unciára, 2026 közepére pedig 3900 dollár/unciára várja a nemesfém jegyzését, amit a Fed várható kamatcsökkentéseivel és a dollár gyengülésével indokolt - számolt be a Reuters.

A svájci UBS bank pénteken 300 dollárral növelte 2025 végére vonatkozó aranyár-prognózisát, míg a 2026 közepére szóló előrejelzését 200 dollárral emelte.

December végére 3800 dollár/unciára, 2026 közepére pedig 3900 dollár/unciára várják a nemesfém jegyzését.

Az UBS az arany ETF-állományokra vonatkozó becslését is felülvizsgálta, 2025 végére már 3900 tonna feletti szintet várnak, ami megközelíti a 2020 októberében elért 3915 tonnás rekordot.

"Továbbra is vonzónak tartjuk az aranyat és long pozícióban maradunk a globális eszközallokációnkban" - közölte a bank.

Az UBS szerint a geopolitikai aggodalmak és az amerikai kormányzat, valamint a Federal Reserve közötti politikai különbségek kulcsfontosságú tényezők az arany vonzerejének növekedésében. Donald Trump elnök alacsonyabb kamatlábakat támogató álláspontja szintén kedvez a nemesfémnek.

A bank várakozásai szerint a központi bankok aranyfelvásárlása idén is erőteljes marad, körülbelül 900-950 tonna körüli mennyiséggel, ami csak kicsivel marad el a tavalyi, valamivel több mint 1000 tonnás, közel rekordszintű vásárlásoktól.

Az arany számára a legnagyobb kockázatot az jelentheti, ha a Fed az inflációs meglepetések miatt kénytelen lenne kamatot emelni

- tette hozzá az UBS.

Közben a Commerzbank is megemelte aranyár-előrejelzését, 2026 végére már 3800 dollár/unciát vár a korábbi 3600 dolláros prognózis helyett. A bank most arra számít, hogy a Fed jövő év végéig összesen 200 bázisponttal csökkenti a kamatokat, ami 50 bázisponttal több a korábban feltételezettnél.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Kapcsolódó cikkünk

Itt a nap ábrája: ennyire érte meg aranyba fektetni

Itt az új csúcs az aranynál - Tovább folytatódhat a szárnyalás?

Ez a befektetés az aranynál is nagyobbat szólhat – Mutatjuk, hogyan lehet beszállni!

Nagyot menetelt az izgalmas befektetés, de most már jobb lesz vigyázni

Ha ez bejön, durván elszállhat az arany ára

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: shutter

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
mesterséges intelligencia ai artificial intelligence MI
Befektetés
Gigaügylet készül az AI-szektorban
Pénzcentrum
Így nyaralhatsz harmadáron a tengernél 2025 őszén: van egy buktató, sokan járhatnak pórul
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility