Donald Trump kedvencei: ezek a részvények lehetnek az új Nemzeti Bajnokok

Az elmúlt egy évben már megtanulhattuk, hogy amiben Donald Trump amerikai elnök jó lehetőséget lát vagy valamilyen okból fontos számára egy terület, arra a befektetők is nagyon gyorsan rárepülnek, és beindul a bődületes rali. Láthattuk ezt például a bitcoinnál, de akár az Intel sztoriját is ide lehet sorolni.

Van azonban egy új ágazati lehetőség, ami még csak most kezd igazán beindulni, és egészen elképesztő árfolyammozgásokat hoz magával: több esetben kétszeresére, akár háromszorosára ugrott néhány vállalat értéke. Ez már önmagában nagyon izgalmas, hiszen ilyen fókuszált és intenzív befektetői mániát nagyon ritkán látni. Most még eggyel tovább megyünk:

azt nézzük meg, hogy ki lehet a következő nagy nyertes, hol érdemes most befektetői szemmel körülnézni.