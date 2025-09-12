Drasztikusan átformálódhat Hollywood

A Paramount Skydance a Warner Bros Discovery felvásárlására készül, a két nagy hollywoodi stúdió egyesítése átformálhatja a szórakoztatóipart - írja a Reuters.

A Reuters információi szerint

a Paramount Skydance ajánlattételre készül a Warner Bros Discovery megvásárlására.

Az ajánlatot az Ellison család támogatná, beleértve a Skydance vezetőjét, David Ellisont és apját, Larry Ellisont, az Oracle milliárdos társalapítóját.

A merész lépés, amely alig néhány héttel azután érkezik, hogy a Skydance 8,4 milliárd dollárért megvásárolta a Paramount Globalt, egyesítené a szórakoztatóipar legismertebb márkáit. Egy fedél alá kerülnének a DC Comics szuperhősei és a Nickelodeon SpongeBob-ja, valamint olyan sci-fi franchise-ok, mint a Mátrix és a Star Trek, továbbá két jelentős hírcsatorna, a CBS News és a CNN.

A Warner Bros Discovery részvényei a hír hatására 30%-kal, míg a Paramount részvényei 15%-kal emelkedtek.

Egyelőre azonban nem nyújtottak be hivatalos ajánlatot, a tervek tehát még meghiúsulhatnak.

A Skydance a Warner Bros Discovery összes médiaeszközét meg kívánja szerezni, beleértve a Warner Bros filmstúdiót, a HBO-t és a CNN-t, egy főként készpénzalapú üzlet keretében. A sikeres üzlet egyesítené Hollywood két legismertebb stúdióját, valamint a HBO MAX és Paramount+ streaming szolgáltatásokat.

A potenciális ajánlat a médiaszektorban zajló verseny fokozódását jelzi, mivel a hagyományos szereplők igyekeznek méretüket növelni és streaming szolgáltatásaikat erősíteni a csökkenő televíziós nézettség és reklámbevételek közepette. Eközben olyan technológiai óriásokkal kell versenyezniük, mint az Apple és az Amazon.

Szakértők szerint az ügylet valószínűleg antitröszt vizsgálatot vonna maga után, mivel csökkentené a független nagy stúdiók számát, és növelné az egyesült vállalat piaci részesedését a mozis bemutatók, otthoni szórakoztatás és tartalomengedélyezés területén.

A Warner Bros Discovery piaci értéke az ajánlat híre előtt körülbelül 30 milliárd dollár volt, míg a Paramount Skydance-é 16,4 milliárd dollár.

Bár a Warner Bros Discovery dolgozik adósságának csökkentésén, nettó adóssága még mindig körülbelül 30 milliárd dollár.

