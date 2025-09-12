Egészen elképesztő, ami ezzel a magyar részvénnyel történik

A Rába árfolyama már közel 16 százalékos pluszban is volt délután a magyar tőzsdén, jelenleg pedig 13,6 százalékos az emelkedés mértéke.
A forgalom délután 3 óra után kezdett el látványosan megugrani a részvényben,
jelenleg már közel 216 millió forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei.
