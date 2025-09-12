Egészen elképesztő, ami ezzel a magyar részvénnyel történik

Nagy forgalom mellett már közel 13 százalékos pluszban vannak a Rába részvényei. Valósággal rárepültek a befektetők a részvényre, ennek eredményeként pedig már közel 17 éves csúcson van az árfolyam.

A Rába árfolyama már közel 16 százalékos pluszban is volt délután a magyar tőzsdén, jelenleg pedig 13,6 százalékos az emelkedés mértéke.

A forgalom délután 3 óra után kezdett el látványosan megugrani a részvényben,

jelenleg már közel 216 millió forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei.