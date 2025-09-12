Fontos lépést tett a tőzsdére vezető úton a ChatGPT fejlesztője

Portfolio Future of Finance 2025 Szeptember 18-án lesz a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciája, amelyen a pénzügyi szektor nagyágyúi mutatják meg a jövőt, érdemes eljönni.

Az OpenAI és a Microsoft csütörtökön közölte, hogy aláírtak egy "nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot", ami jelentős előrelépést jelent a startup azon törekvésében, hogy

befektetőbarátabb, profitorientált struktúrává alakuljon át.

A Microsoft, az AI-startup korai támogatója, hónapok óta feszült tárgyalásokat folytat az OpenAI-jal a technológiához, szellemi tulajdonhoz és bevételekhez való hozzáférésről. A megállapodás elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy az OpenAI üzleti tevékenységének egy részét profitorientálttá alakítsa, és utat nyisson egy olyan IPO előtt, amely hatalmas kifizetést jelentene a SoftBankhoz hasonló befektetőknek és a vállalat társalapítójának, Sam Altmannek.

Az OpenAI csütörtökön bejelentette, hogy

a nonprofit szervezet legalább 100 milliárd dollár értékű részesedést kap az átalakított vállalkozásban.

A cég nem közölte, hogy ez a vállalkozás mekkora százalékát jelenti, de két, a terveket ismerő személy szerint ez 20-30 százalék között lenne. Az OpenAI jelenleg olyan megállapodásról tárgyal, amely 500 milliárd dollárra értékeli a céget.

A Microsoft várhatóan a vállalat mintegy 30 százalékát szerzi meg a tervezett átalakítás után, ami a jelenlegi értékelés mellett körülbelül 170 milliárd dollárt érne. A két vállalat közölte, hogy "aktívan dolgoznak a szerződéses feltételek véglegesítésén egy végleges megállapodásban" a nem kötelező érvényű memorandum aláírása után.

A vállalatok remélik, hogy az év végéig véglegesítik a feltételeket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

