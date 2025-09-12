Itt a fordulat az AI-versenyben: komoly ütés érheti az Nvidiát

A kínai Alibaba és Baidu saját fejlesztésű chipekkel kezdte el AI modelljei betanítását, részben kiváltva az Nvidia által gyártott processzorokat - jelentette a The Information négy közvetlen forrásra hivatkozva. A hír hatására meredek emelkedésbe kapcsolt az Alibaba árfolyama.

Az Alibaba már az év eleje óta használja saját chipjeit kisebb AI modellek esetében, míg a Baidu a Kunlun P800 chipjével kísérletezik az Ernie AI modell új verzióinak betanítására. Ez jelentős változás a kínai technológiai és mesterséges intelligencia szektorban, ahol a

vállalatok eddig nagyrészt az Nvidia nagy teljesítményű processzoraira támaszkodtak az AI fejlesztések során.

A lépés várhatóan tovább csökkentheti az Nvidia kínai üzletágának bevételeit.

A saját chipek fejlesztésével kapcsolatos hírekre és a 3,2 milliárd dolláros kötvénykibocsátás közlése után az Alibaba árfolyama 6,3 százalékot emelkedett a hongkongi tőzsdén.

Fontos hozzátenni, hogy az értesülések szerint sem az Alibaba, sem a Baidu nem szakított teljesen az Nvidiával, mindkét vállalat továbbra is használja az amerikai cég chipjeit a legfejlettebb modelljeik fejlesztéséhez. Bár az Nvidia H20 chipje - a legerősebb AI processzor, amelyet Kínában értékesíthet - nem rendelkezik akkora számítási kapacitással, mint a H100 vagy a Blackwell sorozat, teljesítményben még mindig felülmúlja a kínai alternatívákat.

A The Information három, a chipet használó alkalmazottra hivatkozva azonban azt állítja, hogy

az Alibaba AI chipje már elég jó ahhoz, hogy versenyezzen az Nvidia H20-al.

