Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start

Interjút készítettünk Bánfi Zoltánnal, az MKIK Tőkealap‑kezelő Zrt. vezérigazgatójával, igazgatósági tagjával is, akivel értékeltük a Demján Sándor Tőkeprogram 2025-ös eddigi eredményeit és azt, mennyire sikerül teljesíteni a kitűzött befektetési célokat, de szó volt a befektetési szempontrendszerről, valamint arról, hol és hogyan jelenik meg a kamara szerepe a gyakorlatban.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- Interjú az Erste Bank elnökével - (01:32)
- Demján Sándor Tőkeprogram és az MKIK Tőkealap-kezelő - (11:56)
Címlapkép: Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója a Budapest Economic Forum 2025 konferencián Forrás: Portfolio
