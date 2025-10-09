Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start

Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása: a Budapest Economic Forumon stúdiónk vendége volt Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója, akit természetesen kérdeztünk az Otthon Start Program első másfél hónapjának tapasztalatairól, valamint a Minősített Vállalati Hitel program indulásáról, de szó volt még a bankszektor idei jövedelmezőségi kilátásairól is.



Interjút készítettünk Bánfi Zoltánnal, az MKIK Tőkealap‑kezelő Zrt. vezérigazgatójával, igazgatósági tagjával is, akivel értékeltük a Demján Sándor Tőkeprogram 2025-ös eddigi eredményeit és azt, mennyire sikerül teljesíteni a kitűzött befektetési célokat, de szó volt a befektetési szempontrendszerről, valamint arról, hol és hogyan jelenik meg a kamara szerepe a gyakorlatban.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

Intro – (00:00)

Interjú az Erste Bank elnökével - (01:32)

Demján Sándor Tőkeprogram és az MKIK Tőkealap-kezelő - (11:56)

Címlapkép: Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója a Budapest Economic Forum 2025 konferencián Forrás: Portfolio