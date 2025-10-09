Mozdulnak a profik, irányba állt a dollár

Történelmi trendvonalnál a dollárindex, miközben gazdaságpolitikai kísérlet indul Japánban, az euróövezet pedig nagy dolgokra készül. Eközben az USA-ban a fű alatt nagy változások zajlanak éppen és a dollár minha olyan jelet küldene, hogy végre eldöntette, merre van az előre.

Bár a dollár óriásit gyengült az év első hónapjaiban, lényegében április közepe óta oldalazást látunk. Nagy kérdés, hogy innen merre mehet tovább a dollár.

Az USA-ban éppen kormányzati leállás van, gazdasági adatok nem jönnek, miközben a világ többi részén is nagy dolgok történnek; az arany pedig éppen az egekben.

Viszont minden bizonytalanság ellenére a dollár éppen jelet küld, amire csak kevesen figyeltek fel eddig. Ha a dollár elindul, fontos trendek mennek vele, de nem mindegy, hogy milyen irányban.