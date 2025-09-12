Jelentős árbevétel-növekedésre számít idén a ViVeTech

542,2 millió forintos nettó árbevételt ért el a 2025-ös év első hat hónapjában a ViVeTech kibervédelmi cég. A társaság a 2025-ös pénzügyi év egészét tekintve 20-25 százalékos árbevétel-növekedésre számít a tavalyi évben elért rekordszintű, közel 1,4 milliárd forintos szint után - derül ki a társaság mai napon publikált 2025. első féléves jelentéséből.

Az idei üzleti évre jellemző szezonális hatások miatt – a tavalyi év első felében elért 742,4 millió forintos nettó árbevételhez képest – 27 százalékkal kevesebb, 542,2 millió forintos árbevételt ért el a ViVeTech a 2025. június 30-án lezárult első félévben.

„2025-ben tovább bővült a ViVeTech ügyfélköre, és idén már olyan projektekre is sikerült leszerződnünk, amelyek éven túlnyúló, 2-3 évre szóló megbízást jelentenek a társaságnak, így stabilizálják a cash-flow helyzetünket, és fedezetet biztosítanak a fejlesztési terveink és a nemzetközi terjeszkedésünk finanszírozásához. Az év első hat hónapjában a projektek előkészítése és a szerződések megkötése zajlott, így

az idénre tervezett bevételek nagyobb részét a második félévben realizáljuk majd

- mondta el Márton Miklós, a ViVeTech vezérigazgatója. „Rendelésállományunk már az első félév végére meghaladta az 1,5 milliárd forintot, ami alapján a 2025-ös pénzügyi év egészére – a tavalyi rekordszintű, közel 1,4 milliárd forintos árbevétel után –

20-25 százalékos árbevétel-növekedést várunk az előző évhez képest

– emelte ki.

Az idei évtől a ViVeTech osztalékot is fog fizetni; a társaság tavalyi nyeresége közel 20 százalékát a következő napokban fizeti ki a részvényesek számára. Az osztalékfizetés mellett a ViVeTech hosszú távon is elkötelezett.

Egy év alatt 37 százalékkal emelkedett a ViVeTech árfolyama.

