Készpénzmánia az európai nagyhatalomban, nem hajlandók befektetni a megtakarítók

A brit megtakarítók több mint 614 milliárd font értékű többletpénzzel rendelkeznek, amely magasabb hozamú befektetésekbe lenne csatornázható. Ez az összeg 2022 óta harmadával növekedett – írja a Financial Times a Barclays bank elemzésére alapozva.
A Barclays bank elemzése szerint a potenciálisan befektethető pénzmennyiség 460 milliárd fontról 614 milliárd fontra emelkedett az elmúlt két évben. A bank adatai alapján mintegy 15 millió brit felnőtt rendelkezik többletpénzzel, szemben a 2022-es 13,2 millióval.

A többletpénz olyan emberektől származik, akik már most is több mint hat havi jövedelemnek megfelelő készpénzt tartanak.

A számokból kiolvasható, hogy egy többletpénzt tartó megtakarítóra átlagosan 41 ezer font (kb. 18,5 millió forint) befektethető készpénztartalék jut.

Ez a helyzet kihívást jelent a brit kormány számára, amely igyekszik több pénzt terelni a befektetések felé. A kezdeményezésből a pénzügyi szektor, különösen a vagyonkezelők és bankok profitálhatnának a magasabb díjú befektetési termékekbe áramló pénzek révén.

A kormány reformjai között szerepel, hogy a bankoknak lehetőséget adnának befektetési tippek küldésére az alacsony kamatozású számlákon pénzt tartó ügyfeleknek, valamint reklámkampányt indítanának a befektetési lehetőségek népszerűsítésére.

"A befektetések jobb pénzügyi eredményeket hozhatnak az egyéneknek, és támogatják a gazdasági növekedést" – nyilatkozta Sasha Wiggins, a Barclays Private Bank and Wealth Management vezérigazgatója. Hozzátette, hogy a brit befektetési "gap" – azaz a befektethető és a ténylegesen befektetett összegek különbsége – két év alatt több mint 30 százalékkal nőtt.

Jelentős erőfeszítésekre van még szükség ahhoz, hogy az Egyesült Királyság valóban befektetők nemzetévé váljon

– fogalmazott Wiggins.

A Barclays szerint a készpénz-megtakarítások növekedésének legjelentősebb gazdasági tényezője a kamatlábak emelkedése volt, amely a 2022. májusi 1 százalékáról 2024. májusra 5,25 százalékra ugrott. A magasabb kamatok több embert csábítottak készpénztartásra, és a felhalmozott kamatokon keresztül növelték a megtakarítások értékét is.

A kormány radikálisabb intézkedéseket is fontolgat a befektetők ösztönzésére, részben a jobb nyugdíjkilátások biztosítása, részben a tőzsdén jegyzett részvényekbe történő befektetések növelése érdekében. London tőzsdéje az utóbbi években nehézségekkel küzdött, mivel a nagyobb befektetők, köztük a hazai nyugdíjalapok, több pénzt irányítottak külföldi részvényekbe.

Ezenkívül a kormány idén tárgyalásokat folytatott vagyonkezelőkkel és bankokkal az adómentes készpénz-ISA-kban (individual savings account, egyéni megtakarítási számla) tartható összeg korlátozásáról, hogy az ottani 300 milliárd font egy részét londoni részvényekbe tereljék.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

