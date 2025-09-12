Megbírságolhatják a Boeinget, súlyos biztonsági szabályokat nem tartottak be

Az FAA több száz minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos szabálysértést tárt fel a Boeing rentoni (Washington állam) 737-es gyárában és a Boeing alvállalkozója, a Spirit AeroSystems wichitai (Kansas) 737-es üzemében 2023 szeptembere és 2024 februárja között.
A januári incidens, amikor egy Alaska Airlines MAX repülőgép kabinja felrobbant négy kulcsfontosságú csavar hiánya miatt, súlyosan károsította a Boeing hírnevét. Az eset következtében a MAX 9-es típust két hétre kivonták a forgalomból, és az FAA havi 38 darabos gyártási korlátot vezetett be, amely azóta is érvényben van.
A hatóság azt is megállapította, hogy a Boeing két légialkalmassági bizonyítványra nem megfelelő repülőgépet mutatott be az FAA-nek, és nem tartotta be a saját minőségbiztosítási előírásait.
Az FAA feltárta, hogy egy Boeing alkalmazott nyomást gyakorolt egy másik, az FAA nevében eljáró Boeing dolgozóra, hogy hagyjon jóvá egy 737 MAX repülőgépet a szállítási határidő betartása érdekében, annak ellenére, hogy a munkatárs megállapította:
a gép nem felel meg az előírásoknak.
A Boeingnek 30 napja van válaszolni a javasolt bírságra. A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) júniusban megállapította, hogy a Boeing nem biztosított megfelelő képzést, iránymutatást és felügyeletet. A testület élesen bírálta a Boeing biztonsági kultúráját, valamint az FAA nem hatékony felügyeletét.
2024 eleje óta az FAA fokozott személyes felügyeletet tart fenn a Boeing gyártása felett. A hatóság tavalyi ellenőrzése során 97 szabálysértést tárt fel a vállalatnál.
A baleset hatására az Igazságügyi Minisztérium büntetőjogi nyomozást indított, és kijelentette, hogy a Boeing nem tartja be a 2021-es halasztott vádemelési megállapodást.
Az FAA továbbra is ellenőrzi minden egyes 737 MAX és 787 repülőgépet, mielőtt légialkalmassági bizonyítványt állítana ki és engedélyezné a szállítást. Általában a hatóság a repülőgép-engedélyezési jogkört a gyártóra ruházza át.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Újabb tűzeset borzolja a kedélyeket - Megint kigyulladt egy BKV busz
Sokadik esetről van szó.
Száguld a tőzsdén a Winklevoss ikrek kriptotőzsdéje
Jól sikerült a pénteki Nasdaq-debütálás.
Új NATO-művelet indul a Lengyelországot ért orosz dróntámadás miatt
Érkezik a válasz Oroszországnak.
Már van olyan ország, ahol egy mesterséges intelligencia lett az egyik legfontosabb miniszter
A digitális tisztviselő a közbeszerzésekért lesz felelős.
Trump örülhet: inkább Amerikába menekül a brit gyógyszeróriás
Nincs mindenre forrás.
Ukrajna lengyel katonákat képezne ki
Zelenszkij beszélt erről.
25 gyerek halálát hozhatják összefüggésbe Covid-oltásokkal, ám van egy óriási csavar a történetben
"Kisebbfajta" gondok akadnak az adatokkal.
Háborúra és dominóhatásra figyelmeztet Amerika nagy szövetségese
Az Egyesült Államok biztonságát is veszélyben érzik.
Az energetikai dekarbonizációban is szerepet kaphat a hidrogén
Miközben a hidrogénmeghajtás fontos eszköze lehet a közlekedés kizöldítésének, arról lényegesen kevesebb szó esik, hogy a hidrogén az ipar dekarbonizációjában is sz
Ezek a befektetések aranybányák - szó szerint!
Közel két évvel ezelőtt, az árfolyam kitörése előtt pár hónappal azt írtam elemzésemben, hogy az aranyárfolyam radikális emelkedése szinte garantált, akár háromszorozhat is a sárga... Th
Amikor a rosszabb befektetés is megéri
Korábban már írtam arról, hogy mennyire nem szeretem a béren kívüli juttatásokat. Teljesen feleslegesek, elvesznek egy csomó időt, és végeredményben csak azért léteznek, mert adókedvezmény
Milton Friedman és az MMT
Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i
Otthon Start kamatok, kedvezmények: meglepő különbségek a bankok között!
Az Otthon Start program elrajtolt, a bankok pedig - szinte versenyt futva - igyekeznek rálicitálni egymásra nem csak kamatokban, de kedvezményekben és extra jóváírásokban is. Mutatjuk, mit kínál
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Elérhetőek-e az EU-s zöldítési célok?
Az IRENA 2025 júniusi jelentése átfogó képet ad az EU energiaátállási kilátásairól, szektoronkénti bontásban, valamint ismerteti a dekarbonizáció várható társadalmi és gazdasági hatása
100 milliárd forint a magyar vállalkozásoknál
Elértük a 100 milliárdot! - hangzik a hír, de mit takar ez a szám a valóságban? Csak egy újabb számadat, vagy tényleg változást hoz a mindennapokban?
Mi lesz a kormány ötezermilliárdos tervével? Szaporodnak a kérdőjelek
Portfolio Checklist: mikor lesz Paks II-es áram a konnektorunkban?
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.