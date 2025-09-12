Megbírságolhatják a Boeinget, súlyos biztonsági szabályokat nem tartottak be

Az amerikai légügyi hatóság (FAA) 3,1 millió dolláros bírságot javasol a Boeing ellen biztonsági szabálysértések miatt, köztük a 2024 januári Alaska Airlines 737 MAX 9 repülőgép vészhelyzete kapcsán, valamint a biztonsági tisztviselők függetlenségének akadályozása miatt.

Az FAA több száz minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos szabálysértést tárt fel a Boeing rentoni (Washington állam) 737-es gyárában és a Boeing alvállalkozója, a Spirit AeroSystems wichitai (Kansas) 737-es üzemében 2023 szeptembere és 2024 februárja között.

A januári incidens, amikor egy Alaska Airlines MAX repülőgép kabinja felrobbant négy kulcsfontosságú csavar hiánya miatt, súlyosan károsította a Boeing hírnevét. Az eset következtében a MAX 9-es típust két hétre kivonták a forgalomból, és az FAA havi 38 darabos gyártási korlátot vezetett be, amely azóta is érvényben van.

A hatóság azt is megállapította, hogy a Boeing két légialkalmassági bizonyítványra nem megfelelő repülőgépet mutatott be az FAA-nek, és nem tartotta be a saját minőségbiztosítási előírásait.

Az FAA feltárta, hogy egy Boeing alkalmazott nyomást gyakorolt egy másik, az FAA nevében eljáró Boeing dolgozóra, hogy hagyjon jóvá egy 737 MAX repülőgépet a szállítási határidő betartása érdekében, annak ellenére, hogy a munkatárs megállapította:

a gép nem felel meg az előírásoknak.

A Boeingnek 30 napja van válaszolni a javasolt bírságra. A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) júniusban megállapította, hogy a Boeing nem biztosított megfelelő képzést, iránymutatást és felügyeletet. A testület élesen bírálta a Boeing biztonsági kultúráját, valamint az FAA nem hatékony felügyeletét.

2024 eleje óta az FAA fokozott személyes felügyeletet tart fenn a Boeing gyártása felett. A hatóság tavalyi ellenőrzése során 97 szabálysértést tárt fel a vállalatnál.

A baleset hatására az Igazságügyi Minisztérium büntetőjogi nyomozást indított, és kijelentette, hogy a Boeing nem tartja be a 2021-es halasztott vádemelési megállapodást.

Az FAA továbbra is ellenőrzi minden egyes 737 MAX és 787 repülőgépet, mielőtt légialkalmassági bizonyítványt állítana ki és engedélyezné a szállítást. Általában a hatóság a repülőgép-engedélyezési jogkört a gyártóra ruházza át.

Forrás: Reuters

