  • Megjelenítés
Sokkoló figyelmeztetés: jön a válság, a legfőbb veszélyt is bemondta a világhírű pénzember
Befektetés

Sokkoló figyelmeztetés: jön a válság, a legfőbb veszélyt is bemondta a világhírű pénzember

Portfolio
A Goldman Sachs korábbi vezérigazgatója, Lloyd Blankfein szerint az Egyesült Államok gazdasága újabb válság előtt állhat, különösen a hitelpiacot tartja most nagy kockázatok forrásának – írja a Business Insider.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Blankfein, aki a 2008-as pénzügyi válság idején vezette a bankot, a CNBC-nek adott interjújában kifejtette, hogy az USA történelmileg négy-öt évente szembesül valamilyen jelentős gazdasági válsággal. Emlékeztetett az 1990-es és 2000-es évek gyors egymásutánban bekövetkező kríziseire, mint a szuverén adósságválság, a dotcom-lufi kipukkanása és a subprime jelzáloghitel-válság.

"Sok 1%-os kockázat van, de nem 1% a valószínűsége annak, hogy valami rossz fog történni. Azt állítom, hogy itt az idő. És nem számít, hogy nem látjuk, honnan jön" – fogalmazott a pénzügyi szakember.

A legtöbben jelenleg nem számítanak teljes körű pénzügyi krízisre: a részvények történelmi csúcson állnak, a gazdaság összességében ellenálló, bár vannak gyenge pontjai.

De Blankfein tudni véli, mi lehet a következő nagy gazdasági probléma forrása: a hitelpiac.

"Általában a tőkeáttétel körül forog minden. Most valószínűleg a hitelpiacokon, olyan helyeken, ahol nem látjuk a tőkeáttételt" – magyarázta.

A volt bankár több figyelmeztető jelet is azonosított a hitelpiacokon. Egyrészt a hitelfelárak történelmileg szűkek, ami azt jelenti, hogy a befektetők kevesebb kockázatot érzékelnek a piacon. Az ICE Bank of America US High Yield Index Option-Adjusted Spread az elmúlt héten 2,84% körül mozgott, ami közel van a történelmi mélyponthoz.

Másrészt aggasztónak tartja a magánhitelezésbe áramló pénzmennyiséget. A magánhitelezés az utóbbi években nagy növekedést mutat, részben a magasabb hozamok miatt. A JPMorgan Private Bank jelentése szerint a magánhitelezésben kezelt eszközök évi 14,5%-os ütemben növekednek.

Kapcsolódó cikkünk

Veszélyes jelenség ütötte fel a fejét a pénzügyi rendszerben – Ebből lesz a következő válság?

"Az emberek megpróbálják kicsit felturbózni a hozamaikat azzal, hogy furcsa módokon növelik a tőkeáttételt" – mondta Blankfein, utalva egyes biztosítók befektetési tevékenységére a magánhitelezés területén.

Aggályai ellenére Blankfein összességében optimista maradt a piacokkal és az amerikai gazdasággal kapcsolatban.

Ezt részben azzal indokolta, hogy a Fed várhatóan csökkenteni fogja a kamatlábakat, ami további löketet adhat a részvénypiacoknak. A befektetési környezetet is fenomenálisnak nevezte, utalva a mesterséges intelligencia körüli izgalomra és annak növekedési potenciáljára.

"Vannak bearish gondolataim, de még mindig 100%-ban a részvényekben hiszek" – zárta gondolatait a volt bankvezér.

Kapcsolódó cikkünk

Jön a hét egyik legfontosabb adata - Mi történik a tőzsdéken?

Készpénzmánia az európai nagyhatalomban, nem hajlandók befektetni a megtakarítók

Olyat tett az arany, amire 45 éve nem volt példa

Megrohamozták a befektetők a kínai óriáscég papírjait

Berobbant az izgalmas tőzsdei sztori: 30 százalékot ralizhat ez a részvény

Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?– díjmentes online előadás

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

Holdblog

Az egykulcsos szja kelet-európai szokás

A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít

Grandio Blog

A kötvénypiac csendes forradalma

Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
openai
Befektetés
Fontos lépést tett a tőzsdére vezető úton a ChatGPT fejlesztője
Pénzcentrum
A bolgár recept aligha lesz elég: tényleg van esély 2030-ban bevezetni az eurót Magyarországon?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility