Sokkoló figyelmeztetés: jön a válság, a legfőbb veszélyt is bemondta a világhírű pénzember

Blankfein, aki a 2008-as pénzügyi válság idején vezette a bankot, a CNBC-nek adott interjújában kifejtette, hogy az USA történelmileg négy-öt évente szembesül valamilyen jelentős gazdasági válsággal. Emlékeztetett az 1990-es és 2000-es évek gyors egymásutánban bekövetkező kríziseire, mint a szuverén adósságválság, a dotcom-lufi kipukkanása és a subprime jelzáloghitel-válság.

"Sok 1%-os kockázat van, de nem 1% a valószínűsége annak, hogy valami rossz fog történni. Azt állítom, hogy itt az idő. És nem számít, hogy nem látjuk, honnan jön" – fogalmazott a pénzügyi szakember.

A legtöbben jelenleg nem számítanak teljes körű pénzügyi krízisre: a részvények történelmi csúcson állnak, a gazdaság összességében ellenálló, bár vannak gyenge pontjai.

De Blankfein tudni véli, mi lehet a következő nagy gazdasági probléma forrása: a hitelpiac.

"Általában a tőkeáttétel körül forog minden. Most valószínűleg a hitelpiacokon, olyan helyeken, ahol nem látjuk a tőkeáttételt" – magyarázta.

A volt bankár több figyelmeztető jelet is azonosított a hitelpiacokon. Egyrészt a hitelfelárak történelmileg szűkek, ami azt jelenti, hogy a befektetők kevesebb kockázatot érzékelnek a piacon. Az ICE Bank of America US High Yield Index Option-Adjusted Spread az elmúlt héten 2,84% körül mozgott, ami közel van a történelmi mélyponthoz.

Másrészt aggasztónak tartja a magánhitelezésbe áramló pénzmennyiséget. A magánhitelezés az utóbbi években nagy növekedést mutat, részben a magasabb hozamok miatt. A JPMorgan Private Bank jelentése szerint a magánhitelezésben kezelt eszközök évi 14,5%-os ütemben növekednek.

"Az emberek megpróbálják kicsit felturbózni a hozamaikat azzal, hogy furcsa módokon növelik a tőkeáttételt" – mondta Blankfein, utalva egyes biztosítók befektetési tevékenységére a magánhitelezés területén.

Aggályai ellenére Blankfein összességében optimista maradt a piacokkal és az amerikai gazdasággal kapcsolatban.

Ezt részben azzal indokolta, hogy a Fed várhatóan csökkenteni fogja a kamatlábakat, ami további löketet adhat a részvénypiacoknak. A befektetési környezetet is fenomenálisnak nevezte, utalva a mesterséges intelligencia körüli izgalomra és annak növekedési potenciáljára.

"Vannak bearish gondolataim, de még mindig 100%-ban a részvényekben hiszek" – zárta gondolatait a volt bankvezér.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

