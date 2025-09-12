  • Megjelenítés
Száguld a tőzsdén a Winklevoss ikrek kriptotőzsdéje
Száguld a tőzsdén a Winklevoss ikrek kriptotőzsdéje

Portfolio
A Gemini Space Station részvényei 32,2%-kal emelkedtek a pénteki Nasdaq-debütálásuk során, amivel a Winklevoss ikrek kriptovaluta-tőzsdéjének piaci értéke elérte a 4,4 milliárd dollárt.
A Gemini Space Station részvényei jelentős,

32,2 százalékos emelkedéssel kezdték meg kereskedésüket a Nasdaq tőzsdén pénteken.

Az erőteljes nyitás eredményeként a kriptovaluta-tőzsde piaci értéke

4,4 milliárd dollárra nőtt.

A sikeres tőzsdei debütálás egy kifejezetten pozitív hetet zárt le a digitális eszközökkel foglalkozó vállalatok számára az élénkülő amerikai IPO-piacon.

A héten debütált az egyik európai fintech csillag, a Klarna is a New York-i tőzsdén, erről itt írtunk részletesen.

