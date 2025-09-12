Száguld a tőzsdén a Winklevoss ikrek kriptotőzsdéje

A Gemini Space Station részvényei jelentős,
32,2 százalékos emelkedéssel kezdték meg kereskedésüket a Nasdaq tőzsdén pénteken.
Az erőteljes nyitás eredményeként a kriptovaluta-tőzsde piaci értéke
4,4 milliárd dollárra nőtt.
A sikeres tőzsdei debütálás egy kifejezetten pozitív hetet zárt le a digitális eszközökkel foglalkozó vállalatok számára az élénkülő amerikai IPO-piacon.
A héten debütált az egyik európai fintech csillag, a Klarna is a New York-i tőzsdén, erről itt írtunk részletesen.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
