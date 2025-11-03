Ebben a négy befektetésben látnak most fantáziát a profik!

  • Megjelenítés
 
Dübörög a negyedéves gyorsjelentési szezon, egymás után teszik ki a cégek a legfrissebb számaikat. Az amerikai bigtech cégek közül több is lejelentett már, mutatjuk, hogy a Bank of America azok közül melyiket ajánlja most vételre. Mutatjuk a befektetéseket, amikben van most fantázia!
Jól alakulnak a gyorsjelentések

Az S&P 500 vállalatainak harmadik negyedéves gyorsjelentései eddig erősen alakultak.

Eddig a cégek 87 százaléka a vártnál magasabb egy részvényre jutó eredményt, míg 83 százalékuk a becsléseket meghaladó bevételt közölt.

Az S&P 500 index vállalatainak összesített éves eredménynövekedési üteme 9,2 százalék, ami, ha így marad,

