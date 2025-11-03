Ebben a négy befektetésben látnak most fantáziát a profik!

Jól alakulnak a gyorsjelentések
Az S&P 500 vállalatainak harmadik negyedéves gyorsjelentései eddig erősen alakultak.
Eddig a cégek 87 százaléka a vártnál magasabb egy részvényre jutó eredményt, míg 83 százalékuk a becsléseket meghaladó bevételt közölt.
Az S&P 500 index vállalatainak összesített éves eredménynövekedési üteme 9,2 százalék, ami, ha így marad,
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés