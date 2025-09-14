Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez- online előadás kezdő kereskedőknek

A tőzsde izgalmas világát sokan bűvölik meg a gyors meggazdagodás ígéretével, pedig a sikeres befektetés kulcsa a tudás, a türelem és a megfelelő stratégia. Ha friss vagy a tőzsdézésben, vagy épp most kezdenéd, ez a kisokos neked szól! Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat, amik segítenek eligazodni a befektetések világában, és megtalálni a számodra legjobb utat.

A tőzsde világába való belépés sokszor félelmetesnek tűnik, de valójában csak egy jól felépített rendszer, amit meg lehet érteni. Ha tudod, mit keress és hogyan mozogj, a befektetés nem csak izgalmas, hanem jövedelmező kaland is lehet.

Előadásunkon végigvezetünk a legfontosabb lépéseken, hogy ne érjenek meglepetések, és már az első lépésektől magabiztosan tudd kezelni a befektetéseidet.

Miről lesz szó?

A tőzsde alapjai: Mit is jelent valójában a tőzsde, hogyan működik, és miért érdemes vele foglalkozni?

Befektetési formák: Részvények, ETF-ek, kötvények – melyik milyen kockázattal és lehetőségekkel jár?

Kockázatkezelés: Hogyan minimalizáld a veszteségeket és védd meg a befektetésed?

Stratégiák kezdőknek: Rövid- és hosszútávú befektetések, valamint az infláció elleni védekezés módszerei.

Adózás és jogi tudnivalók: Mire figyelj, hogy ne érjenek kellemetlen meglepetések?

Tippek és trükkök: Hogyan kerüld el a gyakori hibákat és optimalizáld a befektetési döntéseidet?

Online előadásunk segít megérteni a tőzsde alapjait, és biztos alapokat ad a tudatos, okos befektetéshez. Ha érdekel a téma, várunk szeretettel, ahol még mélyebbre ásunk és konkrét kérdésekre is választ adunk!

Időpont: 2025. szeptember 17. 18:00 - 18:45

További információ és regisztráció ITT.

Helyszín: Az internet

