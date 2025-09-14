  • Megjelenítés
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?– díjmentes online előadás
Befektetés

Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?– díjmentes online előadás

Portfolio
A mai gazdasági környezetben a befektetők előtt több út áll: a biztos, de alacsony hozamú állampapírok vagy a dinamikus, nagyobb hozampotenciállal rendelkező tőzsdei befektetések. A választás azonban nem csupán hozamkérdés: a kockázatkezelés, a pénzügyi célok és az időtáv mind-mind meghatározó tényezők. Online előadásunkon végigvesszük, mikor érdemes a pénzt állampapírban, és mikor a részvényekben tartani, hogy a megtakarításod a lehető leghatékonyabban növekedjen.
Az állampapírok biztonságot nyújtanak, de a valódi tőkefelhalmozást gyakran a tőzsdei befektetések biztosítják.

Online előadásunkon szakértői szemmel vizsgáljuk meg a két befektetési forma előnyeit, hátrányait, és gyakorlati tanácsokkal segítjük a pénzügyi döntéseket.

Miről lesz szó:

  • Állampapír vs. tőzsde
  • Előnyök és hátrányok mérlege
  • Mikor melyik befektetés éri meg?
  • Stratégiai tippek tőzsdei befektetőknek
  • Gyakorlati példák és számok

Tudásszint: Kezdő

Időpont: 2025. szeptember 14. 19:00 - 19:45

Helyszín: az internet

Jelentkezés és további információ.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Fórum

