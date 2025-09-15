Dubaji óriás készül a tőzsdére

A dubaji központú ALEC Holdings mérnöki és építőipari vállalat tőzsdére készül: részvényeinek 20 százalékát, vagyis egymilliárd darabot dob piacra, ami akár 400 millió dollár friss tőkét is hozhat a cégnek

A jegyzési időszak szeptember 23-tól 30-ig tart, a részvények árát október 1-jén jelentik be.

A papírok várhatóan október 15-én debütálnak a Dubai Financial Market tőzsdén.

Az ALEC Holdings jelenleg teljes egészében a Dubai Befektetési Vállalat (ICD) tulajdonában áll, amely a tőzsdei bevezetés után is 80%-os részesedést tart meg. A vállalat 2020 óta működik Szaúd-Arábiában, és erős jelenléttel rendelkezik az Egyesült Arab Emírségekben is.

A cég tervei szerint a 2026-os pénzügyi évre 500 millió dirham osztalékot fizet majd, ezt követően pedig félévente készpénzosztalékot tervez kifizetni, a nettó nyereség legalább 50%-át visszajuttatva a részvényeseknek.

Az Egyesült Arab Emírségek tőzsdei bevezetési piaca az elmúlt években jelentősen fellendült, amit állami és magáncégek sikeres kibocsátásai támasztanak alá. Az első kibocsátások hulláma után most a másodlagos kibocsátások kerülnek előtérbe, mivel a szuverén alapok és családi vállalkozások csökkentik részesedésüket a nyilvános piacokon keresztül.

Az Öböl-menti építőipari cégek jelenleg profitálnak az erős lakáskeresletből és az infrastrukturális kiadások növekedéséből, amit részben Dubai fellendülő ingatlanpiaca táplál. A világ legmagasabb felhőkarcolójának otthont adó város a világ leggyorsabban növekvő városai közé tartozik, lakossága augusztusban meghaladta a 4 millió főt.

