Figyelem: az elemzők szerint nagyot ralizhat ez a három részvény!

A Wall Streeten újra forrósodik a hangulat: miközben a vezető amerikai részvényindexek történelmi csúcsokat döntögetnek, a friss makroadatok már a gazdasági lendület lassulásáról árulkodnak. A befektetők azonban továbbra is bizakodóak, hiszen a Federal Reserve közelgő kamatdöntése akár új üzemanyagot is adhat a tőzsdéknek – az elemzők jelentős esélyt látnak egy legalább 25 bázispontos vágásra. Ebben a feszült, mégis reményteljes piaci környezetben a Morgan Stanley szakértői előálltak három olyan részvénnyel, amelyek szerintük az év hátralévő részének legnagyobb nyertesei lehetnek. Mi pedig utánajártunk, miért gondolják így, és hogy a többi elemző mit mond ugyanerről a trióról.

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Izgalmas időket élünk a tőzsdéken: míg a három vezető amerikai részvényindex történelmi magasságokban jár, aközben a legfrissebb makroadatok a gazdasági növekedés lassulására utalnak a tengerentúlon. Mindazonáltal az ősz közeledtével a befektetői hangulat úgy néz ki, hogy derűlátó marad; sokan úgy vélik, hogy a monetáris kondíciók enyhítése új lendületet adhat az amerikai gazdaságnak és a részvénypiacoknak. A várakozások szerint jelentős az esélye annak, hogy a Federal Reserve a szerdai kamatdöntő ülésén legalább 25 bázispontos kamatvágást hajt végre, erre az eseményre várva emelkednek a tőzsdék.

A kulcsfontosságú kamatdöntés előtt megszólaltak a Morgan Stanley szakértői:

szerintük három részvény is nagy nyertes lehet még az idén.