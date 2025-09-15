Forradalmi változás jön a One Magyarországnál

Az együttműködés részeként új hálózati szolgáltatásfelügyeleti rendszert vezetnek be a One Magyarországnál, amely adatvezérelt elemzéseket, mélyebb ügyfélismeretet biztosít, növeli az automatizációt és mesterséges intelligencia segítségével támogatja a stratégiai digitális transzformációt.
Az együttműködés célja, hogy a vállalat ügyfelei még megbízhatóbb, gyorsabb és magasabb minőségű szolgáltatásokat élvezhessenek, miközben a hálózat működése hatékonyabbá válik.
Az új projekt a 4iG Csoport és az Elisa Polystar korábbi együttműködéseire épül.
A vállalatcsoport a finn céggel együttműködésben vezetett be automatizált hálózatfelügyeleti rendszert a korábbi Vodafone Magyarországnál (most V-Hálózat Távközlési Zrt., emellett Albániában és Montenegróban is az Elisa Polystar hálózati szolgáltatásélmény menedzselő megoldásait használják.
A One Magyarország hálózati szolgáltatásfelügyeleti rendszer kiépítésére kiírt tenderén a cég több pályázó közül választotta ki a rendszer leszállítására az Elisa Polystart, többek között a korábbi sikeres együttműködések tapasztalatai alapján.
Az új generációs megoldás bevezetése nem csupán technológiai újítás, hanem stratégiai jelentőségű lépés is:
A rendszer a One Magyarország hálózatának teljes infrastruktúráját lefedi, a központi elemektől egészen a mobil hozzáférési hálózat elemekig biztosítva a valós idejű átláthatóságot.
Az Elisa Polystarral közösen bevezetett rendszer támogatja a 2G, 4G és 5G szolgáltatásokat. A rendszer kiépítése azonnal megkezdődik.
„A 4iG Csoport számára kiemelten fontos, hogy Magyarországon és a nyugat-balkáni régióban működő távközlési vállalatai a legmodernebb technológiára építve a lehető legjobb szolgáltatási élményt biztosítsák ügyfeleiknek – legyen szó lakossági vagy üzleti felhasználókról. Az Elisa Polystarral való együttműködés olyan mérföldkő, amely nemcsak hálózataink minőségét emeli magasabb szintre, hanem ügyfélközpontú működésünket is tovább erősíti. Meggyőződésünk, hogy az új rendszer bevezetése hosszú távon stabilabb, átláthatóbb és jövőbiztos hálózatot teremt hazai leányvállalatunknál, a One Magyarországnál is”
– mondta Fekete Péter, a 4iG Csoport vezérigazgatója.
„A 4iG-vel való együttműködésünk újabb fontos mérföldkő küldetésünkben, melynek célja, hogy segítsük a szolgáltatókat a komplex hálózati adatok értelmezhető, hasznosítható információvá alakításában. Büszkék vagyunk arra, hogy a 4iG ismét bennünket választott partnerének, építve a korábbi magyarországi, albániai és montenegrói sikereinkre. Az új, mesterséges intelligenciával támogatott felügyeleti rendszer révén a One Magyarország valós idejű rálátást nyer teljes hálózatára, így lehetővé válik a proaktív döntéshozatal, miközben az ügyfelek gyorsabb és megbízhatóbb szolgáltatásokat vehetnek igénybe. Mindez kiváló alapot teremt a jövőbeli innovációkhoz.”
– mondta Stephen Preston, az Elisa Polystar vezérigazgatója.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Gyenge adatok jöttek a kínai gazdaságból
Nincs sok ok az örömre.
Nagy menetelésben a forint – Megcélozza a 390-et is?
A héten eldőlhet az irány.
Annyira rákapott az amerikai lakosság a BNPL-re, hogy az már aggasztja a bankokat
Most vásárolnak, később fizetnek.
UniCredit-vezér: Európán kívüli szereplőnek is eladhatjuk a Commerzbankot
Nem lenne elegáns húzás.
Új korszak jön: engedékenyebb lehet az amerikai tőzsdefelügyelet
Előzetes figyelmeztetést adnának a keményebb fellépések előtt.
Dubaji óriás készül a tőzsdére
Az építőipari cég egymilliárd részvényt dob piacra.
Nagy ígéretet tett a BYD
A kínai autóipar jövője is múlik az ilyen lépéseken.
Társelnököket kapott a Bank of America - Indulhat az utódlási harc?
Egyelőre alulteljesít idén a bankszektorban a társaság részvényárfolyama.
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
5 ezren igényelték az Otthon Startot egy hét alatt. De mennyire magas valójában ez a szám?
5 ezren igényelték egyetlen hét alatt az Otthon Start hitelt. Munkanapokra vetítve ez napi ezer igényést jelent, ami igen magas szám. De mégis mennyire kiugró ez az érdeklődés? Ha a havi lakás
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
Top 10 osztalék részvény - 2025. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőz
Az energetikai dekarbonizációban is szerepet kaphat a hidrogén
Miközben a hidrogénmeghajtás fontos eszköze lehet a közlekedés kizöldítésének, arról lényegesen kevesebb szó esik, hogy a hidrogén az ipar dekarbonizációjában is sz
Ezek a befektetések aranybányák - szó szerint!
Közel két évvel ezelőtt, az árfolyam kitörése előtt pár hónappal azt írtam elemzésemben, hogy az aranyárfolyam radikális emelkedése szinte garantált, akár háromszorozhat is a sárga... Th
Mi lesz a kormány ötezermilliárdos tervével? Szaporodnak a kérdőjelek
Portfolio Checklist: mikor lesz Paks II-es áram a konnektorunkban?
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod