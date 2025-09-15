  • Megjelenítés
Forradalmi változás jön a One Magyarországnál
Forradalmi változás jön a One Magyarországnál

Kibővítette együttműködését a 4iG Csoport és az Elisa Polystar - derül ki a vállalat közleményéből.
Az együttműködés részeként új hálózati szolgáltatásfelügyeleti rendszert vezetnek be a One Magyarországnál, amely adatvezérelt elemzéseket, mélyebb ügyfélismeretet biztosít, növeli az automatizációt és mesterséges intelligencia segítségével támogatja a stratégiai digitális transzformációt.

Az együttműködés célja, hogy a vállalat ügyfelei még megbízhatóbb, gyorsabb és magasabb minőségű szolgáltatásokat élvezhessenek, miközben a hálózat működése hatékonyabbá válik.

Az új projekt a 4iG Csoport és az Elisa Polystar korábbi együttműködéseire épül.

A vállalatcsoport a finn céggel együttműködésben vezetett be automatizált hálózatfelügyeleti rendszert a korábbi Vodafone Magyarországnál (most V-Hálózat Távközlési Zrt., emellett Albániában és Montenegróban is az Elisa Polystar hálózati szolgáltatásélmény menedzselő megoldásait használják.

A One Magyarország hálózati szolgáltatásfelügyeleti rendszer kiépítésére kiírt tenderén a cég több pályázó közül választotta ki a rendszer leszállítására az Elisa Polystart, többek között a korábbi sikeres együttműködések tapasztalatai alapján.

Az új generációs megoldás bevezetése nem csupán technológiai újítás, hanem stratégiai jelentőségű lépés is:

A rendszer a One Magyarország hálózatának teljes infrastruktúráját lefedi, a központi elemektől egészen a mobil hozzáférési hálózat elemekig biztosítva a valós idejű átláthatóságot.

Az Elisa Polystarral közösen bevezetett rendszer támogatja a 2G, 4G és 5G szolgáltatásokat. A rendszer kiépítése azonnal megkezdődik.

„A 4iG Csoport számára kiemelten fontos, hogy Magyarországon és a nyugat-balkáni régióban működő távközlési vállalatai a legmodernebb technológiára építve a lehető legjobb szolgáltatási élményt biztosítsák ügyfeleiknek – legyen szó lakossági vagy üzleti felhasználókról. Az Elisa Polystarral való együttműködés olyan mérföldkő, amely nemcsak hálózataink minőségét emeli magasabb szintre, hanem ügyfélközpontú működésünket is tovább erősíti. Meggyőződésünk, hogy az új rendszer bevezetése hosszú távon stabilabb, átláthatóbb és jövőbiztos hálózatot teremt hazai leányvállalatunknál, a One Magyarországnál is”

– mondta Fekete Péter, a 4iG Csoport vezérigazgatója.

„A 4iG-vel való együttműködésünk újabb fontos mérföldkő küldetésünkben, melynek célja, hogy segítsük a szolgáltatókat a komplex hálózati adatok értelmezhető, hasznosítható információvá alakításában. Büszkék vagyunk arra, hogy a 4iG ismét bennünket választott partnerének, építve a korábbi magyarországi, albániai és montenegrói sikereinkre. Az új, mesterséges intelligenciával támogatott felügyeleti rendszer révén a One Magyarország valós idejű rálátást nyer teljes hálózatára, így lehetővé válik a proaktív döntéshozatal, miközben az ügyfelek gyorsabb és megbízhatóbb szolgáltatásokat vehetnek igénybe. Mindez kiváló alapot teremt a jövőbeli innovációkhoz.”

– mondta Stephen Preston, az Elisa Polystar vezérigazgatója.

Címlapkép forrása: Portfolio

