Kínából kapott pofont az Nvidia

A kínai Állami Piaci Szabályozási Hivatal (SAMR) egy rövid közleményben jelentette be, hogy az amerikai chipgyártó vállalat megsértette a versenyjogi szabályozásokat, de további részleteket nem közölt.

Az Nvidia korábban már nyilvánosságra hozta, hogy kínai szabályozói vizsgálat alatt áll. A kínai hatóságok azt követelték a vállalattól, hogy továbbra is szállítson a helyi cégeknek, cserébe a Mellanox felvásárlásának jóváhagyásáért.

A vállalat figyelmeztetett, hogy ebben az ügyben büntetésre számíthat. Az Nvidia 2020-ban fejezte be a hálózati technológiával foglalkozó Mellanox felvásárlását.

A bejelentés hatására az Nvidia részvényei 2,6 százalékkal estek a tőzsdei nyitás előtti kereskedésben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ