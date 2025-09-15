  • Megjelenítés
FONTOS A kínaiak nyomulnak az európaiak védekeznek - Itt az autóipar jövője
Kínából kapott pofont az Nvidia
Befektetés

Kínából kapott pofont az Nvidia

Portfolio
A kínai hatóságok megállapították, hogy az Nvidia megsértette a monopóliumellenes törvényeket egy előzetes vizsgálat eredményeként, ami fokozza a feszültséget Washington és Peking között a kereskedelmi tárgyalások időszakában - írta a Bloomberg.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A kínai Állami Piaci Szabályozási Hivatal (SAMR) egy rövid közleményben jelentette be, hogy az amerikai chipgyártó vállalat megsértette a versenyjogi szabályozásokat, de további részleteket nem közölt.

Az Nvidia korábban már nyilvánosságra hozta, hogy kínai szabályozói vizsgálat alatt áll. A kínai hatóságok azt követelték a vállalattól, hogy továbbra is szállítson a helyi cégeknek, cserébe a Mellanox felvásárlásának jóváhagyásáért.

A vállalat figyelmeztetett, hogy ebben az ügyben büntetésre számíthat. Az Nvidia 2020-ban fejezte be a hálózati technológiával foglalkozó Mellanox felvásárlását.

A bejelentés hatására az Nvidia részvényei 2,6 százalékkal estek a tőzsdei nyitás előtti kereskedésben.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
EY tanácsadócég
Befektetés
Lendületben a hazai M&A-piac, az alacsony bérek és adók vonzzák a külföldi befektetőket
Pénzcentrum
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a IV. és XV. kerületben: itt a lista!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility