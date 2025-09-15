Lendületben a hazai M&A-piac, az alacsony bérek és adók vonzzák a külföldi befektetőket

Továbbra is lendületben van a hazai tranzakciós piac – derül ki az EY-Parthenon vállalati összeolvadásokat és felvásárlásokat (M&A) értékelő friss jelentéséből. Az IT-szektor mellett a feldolgozóipar mutatkozott a legvonzóbb befektetési célpontnak az év első felében.

Magyarországon 49 tranzakciót hoztak nyilvánosságra 2025 első hat hónapjában, ami stabil növekedést mutat az előző év azonos időszakában jegyzett 43 üzletkötéshez viszonyítva – közölte az EY.

A két legaktívabb szektor a feldolgozóipar és az IT volt, előbbiben nyolc, utóbbiban hét tranzakció valósult meg.

Ezeket követte az élelmiszeripar és a kereskedelmi szektor 6-6, a telekommunikációs iparág pedig 4 tranzakcióval.

Idén a felvásárlásban érintett cégek között olyan meghatározó vállalatokat is megtalálunk, mint a MiniCRM, a piacvezető hazai CRM-megoldás szolgálató, vagy az EY szakmai támogatásával értékesített Klíma Kft., amely országos lefedettséggel és okos, energiatakarékos klímamegoldásokkal járul hozzá a fenntartható életmód kialakításához, illetve a szintén az EY eladó oldali támogatásával, nemzetközi befektető által felvásárolt Élesztő Genetika Kft., amely a mikrobiális szintetikus biológia élvonalában fejleszt többek között nagy értékű molekulákat a biotechnológiai ipar számára.

“Az elmúlt félévben több jelentős nemzetközi vállalat is beruházott Magyarországon. Ez egyértelműen bizonyítja, hogy hazánk továbbra is vonzó célpont a külföldi befektetők számára. Ebben nagy szerepet játszik az ország kedvező földrajzi elhelyezkedése az uniós ellátási láncban, a versenyképes bérszint és az alacsony társasági adókulcs” – hangsúlyozta Paulovits Márton, az EY-Parthenon Stratégiai és Tranzakciós Tanácsadással foglalkozó területének igazgatója.

A Magyarország felé irányuló tranzakciók aránya nem változott érdemben az első hat hónapban az előző év azonos időszakához viszonyítva. A belföldi ügyletek jelentősége nőtt azáltal, hogy az összes felvásárlás és összeolvadás több mint felét tették ki. A kifektetések száma enyhe csökkenést hozott, így mindössze 12 százalékát adták a külföldre irányuló befektetések az összes üzletkötésnek – írja az EY.

