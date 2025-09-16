Baljós üzenet érkezett: Európa lemarad a kritikus anyagért folyó versenyben

A Vacuumschmelze nevű német ritkaföldmágnes-gyártó vállalat az Egyesült Államokban bővíti termelését Washington támogatásával, mivel az európai kormányok lassabban reagálnak a hasonló kezdeményezésekre - nyilatkozta a cég vezérigazgatója.

Erik Eschen, a Vacuumschmelze (VAC) vezérigazgatója szerint

az USA sokkal határozottabban törekszik saját ritkaföldmágnes-iparának kiépítésére, mint Európa.

Ezt bizonyítja a vállalat dél-karolinai üzeme is, amely várhatóan még az év vége előtt megnyitja kapuit.

Az európai kormányok lassan kezdenek felébredni, de messze elmaradnak attól, amit Amerika tesz

- fogalmazott Eschen. A VAC közlése szerint mintegy 200 millió dollárnyi amerikai kormányzati támogatást és adókedvezményt kaptak az 500 millió dolláros beruházáshoz.

"Európában sok technológiával rendelkezünk, és jelenleg ennek jelentős részét visszük át az Egyesült Államokba" - nyilatkozta a vezérigazgató a Reutersnek adott interjúban.

A magánbefektetési cég, az ARA Partners tulajdonában lévő VAC a tervezettnél korábban nyitja így meg mágnesgyárát, amelynek éves kapacitása közel 2000 tonna lesz.

A termelés akár 90%-át a General Motors elektromos járműveihez szállítják majd, a fennmaradó részt pedig az amerikai védelmi minisztérium kapja.

A nyugati országok törekvését a ritkaföldmágnesek saját előállítására az is indokolja, hogy a piacon szinte egyeduralkodónak számító Kína áprilisban korlátozta a mágnesek exportját az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi vita részeként.

"Egy vagy két gyárat tervezünk építeni Európában, hasonlóan az amerikai beruházásunkhoz" - mondta Eschen. "Tárgyalásokat folytatunk több beszállítóval és kormánnyal is, mivel jelentős az érdeklődés." A vezérigazgató hozzátette, hogy az egyes európai kormányok gyorsabban tudnak lépni, mint az EU, amelynek 27 tagállam konszenzusát kell megteremtenie.

Miért fontos ez?

A szóba forgó ritkaföldfémek 17 ásványi anyagból álló csoport, amelyek

nélkülözhetetlenek különböző iparágak, többek között a technológiaintenzív ágazatok és a hadiipar számára.

Geokémiai tulajdonságaik miatt általában elszórtan fordulnak elő, és ritkán találhatók meg koncentrált és gazdaságosan kitermelhető ritkaföldfém-ásvány formájában.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) The Global Critical Minerals Outlook 2024 című tanulmányában a szakértők hat nyersanyagnak a jövőbeli kilátásaival foglalkoznak, többek között a ritka földfémekről is szól az elemzés. Az írás vonatkozó része arra a négy ritkaföldfémre összpontosít, amelyeket általában a modern mágnesek gyártásához használnak: a neodímium (Nd) és a prázodímium (Pr) az elsődleges elemek, míg a diszpróziumot (Dy) és a terbiumot (Tb) általában adalékként használják az Nd-Pr alapú mágnesek teljesítményének fokozására.

Az ezen elemek felhasználásával készült mágnesek nagyon fontos szerepet játszanak a tiszta energiára való áttérésben, mivel az elektromos autók vontatómotorjaiban és a szélturbinák motorjaiban is használják őket. A ritkaföldfém-mágnesekkel hajtott elektromos motorok és generátorok az eddig kifejlesztett leg energiatakarékosabb eszközök, amelyek a hagyományos motorokhoz képest 20-40%-os energiamegtakarítást eredményeznek, írja az IEA. Ráadásul e ritkaföldfém-mágnesek

kis mennyiségű (1-2 kg) hozzáadása egy motorhoz drámaian csökkentheti az EV-khez szükséges egyéb kritikus ásványi anyagok iránti igényt

(összesen 60-80 kilogrammal kevesebb lítium, nikkel és kobalt).

Forrás: Reuters

