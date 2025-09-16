  • Megjelenítés
Drámai lépésre kényszerült a Nissan
Befektetés

Drámai lépésre kényszerült a Nissan

Portfolio
A Nissan Motor bejelentette, hogy bezárja kaliforniai és São Paulo-i formatervezési központjait, valamint csökkenti londoni és japán működését a globális dizájnszervezet átszervezésének részeként.

A japán autógyártó közleménye szerint

az átszervezés, amely a 2025-ös pénzügyi év végéig fejeződik be, a formatervezési tevékenységek egyszerűsítését célozza.

A változtatások a szélesebb körű "Re:Nissan" terv részét képezik, és öt központba tömörítik a vállalat dizájnszervezetét: Los Angeles, London, Sanghaj, Tokió és a japán Atsugi városába.

A Nissan közölte, hogy a Los Angeles-i "Studio Six" lesz az elsődleges amerikai formatervezési központ, míg a londoni iroda továbbra is támogatja az autógyártó afrikai, közel-keleti, indiai, európai és óceániai régióit a Renault partnerrel együttműködve.

A vállalat nem hozta nyilvánosságra, hány munkahelyet érint az átszervezés.

Ivan Espinosa, a Nissan áprilisban kinevezett vezérigazgatója májusban mutatta be a "Re:Nissan" talpraállási tervet a jövedelmezőség helyreállítására.

A terv olyan intézkedéseket tartalmaz, mint a globális gyártási kapacitás 3,5 millió járműről 2,5 millióra, valamint a gyártóhelyek számának 17-ről 10-re csökkentése a 2027-es pénzügyi évig.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
bull
Portfolio signature
Pár napja mutattuk, máris berobbant ez a befektetés!
Pénzcentrum
Ezt nagyon kevés magyar tudja a saját autójáról: óriási bajba kerülhetnek, ha baleset történik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility