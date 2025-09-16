Drámai lépésre kényszerült a Nissan

A Nissan Motor bejelentette, hogy bezárja kaliforniai és São Paulo-i formatervezési központjait, valamint csökkenti londoni és japán működését a globális dizájnszervezet átszervezésének részeként.

A japán autógyártó közleménye szerint

az átszervezés, amely a 2025-ös pénzügyi év végéig fejeződik be, a formatervezési tevékenységek egyszerűsítését célozza.

A változtatások a szélesebb körű "Re:Nissan" terv részét képezik, és öt központba tömörítik a vállalat dizájnszervezetét: Los Angeles, London, Sanghaj, Tokió és a japán Atsugi városába.

A Nissan közölte, hogy a Los Angeles-i "Studio Six" lesz az elsődleges amerikai formatervezési központ, míg a londoni iroda továbbra is támogatja az autógyártó afrikai, közel-keleti, indiai, európai és óceániai régióit a Renault partnerrel együttműködve.

A vállalat nem hozta nyilvánosságra, hány munkahelyet érint az átszervezés.

Ivan Espinosa, a Nissan áprilisban kinevezett vezérigazgatója májusban mutatta be a "Re:Nissan" talpraállási tervet a jövedelmezőség helyreállítására.

A terv olyan intézkedéseket tartalmaz, mint a globális gyártási kapacitás 3,5 millió járműről 2,5 millióra, valamint a gyártóhelyek számának 17-ről 10-re csökkentése a 2027-es pénzügyi évig.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

