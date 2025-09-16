Drámai lépésre kényszerült a Nissan

A japán autógyártó közleménye szerint
az átszervezés, amely a 2025-ös pénzügyi év végéig fejeződik be, a formatervezési tevékenységek egyszerűsítését célozza.
A változtatások a szélesebb körű "Re:Nissan" terv részét képezik, és öt központba tömörítik a vállalat dizájnszervezetét: Los Angeles, London, Sanghaj, Tokió és a japán Atsugi városába.
A Nissan közölte, hogy a Los Angeles-i "Studio Six" lesz az elsődleges amerikai formatervezési központ, míg a londoni iroda továbbra is támogatja az autógyártó afrikai, közel-keleti, indiai, európai és óceániai régióit a Renault partnerrel együttműködve.
A vállalat nem hozta nyilvánosságra, hány munkahelyet érint az átszervezés.
Ivan Espinosa, a Nissan áprilisban kinevezett vezérigazgatója májusban mutatta be a "Re:Nissan" talpraállási tervet a jövedelmezőség helyreállítására.
A terv olyan intézkedéseket tartalmaz, mint a globális gyártási kapacitás 3,5 millió járműről 2,5 millióra, valamint a gyártóhelyek számának 17-ről 10-re csökkentése a 2027-es pénzügyi évig.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Itt a nagy áttörés: jönnek az AI-vezérelt drónrajok Ukrajnában
A Swarmer technológiája.
Dróniskolák nyílnak az orosz határnál, 10 évesek szerelik össze a drónokat
Az első iskola már megnyitotta kapuit.
Trump sem mentheti meg a bukás elől a Downing Street gyengekezű urát? – Már a tenyerét dörzsöli a radikális kihívó
A bukás kapcsán a kérdés immár nem a "ha", hanem a "mikor".
Súlyos kibertámadás történt, másfél millió embert érint
Személyes adatok kerültek nyilvánosságra.
Támadás érte Hodeida-t, tizenkétszer csaptak le rá
Katonai infrastruktúra semmisült meg.
Kibukott: amerikaiak is részt vettek az orosz-fehérorosz hadgyakorlaton!
A háború kirobbanása óta nem volt ilyen.
Pár napja mutattuk, máris berobbant ez a befektetés!
Tegnap indult a rali.
Mérföldkőhöz érkezett a Nagykörút teljes megújítása
Már 6 milliárd forint EU-s pénz érkezett meg.
Otthon Start a MagNet Banknál - akár 100 ezer Ft-os IKEA utalvánnyal
A MagNet Bank friss, 2025. szeptember 15-én közzétett hivatalos hirdetménye szerint a népszerű Otthon Start lakáshitel mostantól náluk is elérhető. Az államilag támogatott hitelkonstrukció ex
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A projektzárás négy arca, és miért fájhat nagyon, ha összekevered
Mikor tekinthető befejezettnek egy támogatott projekt? Amikor az utolsó gépet beüzemelték? Amikor az utolsó számlát kiegyenlítették? Vagy amikor az Irányító Hatóság végre rábólinthat a z
Kijózanodás az AI-horrorból: a szilícium kávét kér
Nem kell tartani az AI-tól, a Terminátor-forgatókönyvek mind-mind olyan képességekre alapulnak, amikkel az AI nem bír, és nem is tudjuk, bírni fog-e valaha. Nemrég terjedelmes... The post Kijóza
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Van értelme még az elitdiplomának az AI korszakban?
Harvardos és yale-es diákok megélése a mesterséges intelligencia előretöréséről.