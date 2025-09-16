  • Megjelenítés
Fukarkodnak a pénzükkel a lakossági befektetők, alig vették az állampapírokat
Fukarkodnak a pénzükkel a lakossági befektetők, alig vették az állampapírokat

Múlt héten 41 milliárd forintért vettek a magyarok lakossági állampapírt az Államadósság Kezelő Központ adatai szerint, ez az idei év második legkisebb volumene, és 20%-os csökkenést jelent a megelőző heti, eleve viszonylag alacsony szinthez képest. A két legnagyobb összegű tőkebeáramlást a szokásos módon a 6,5%-os kamatozású Fix Magyar Állampapír és a jelenleg 7,10%-os, illetve 7,12%-os kamattal induló Bónusz Magyar Állampapír produkálta.
Az év második legalacsonyabb számait hozták múlt héten a lakossági állampapírok – derül ki az ÁKK által közzétett, 37. heti bruttó értékesítési adatokból. A szokott módon ismét a Fix Magyar Állampapír és a Bónusz Magyar Állampapír volt a megtakarítók kedvence.

Népszerűségi sorrendben az alábbiak szerint alakultak a 37. heti bruttó eladások. Zárójelben feltüntettük az előző héthez viszonyított változás mértékét.

  • Fix Magyar Állampapír: 18,84 milliárd Ft (-9%)
  • Bónusz Magyar Állampapír: 10,85 milliárd Ft (-15%)
  • Kincstári Takarékjegy: 6,82 milliárd Ft (-38%)
  • Magyar Állampapír Plusz és nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 4,12 milliárd Ft (-38%)
  • Prémium Magyar Állampapír: 0,62 milliárd Ft (+2%)

Ezáltal múlt héten mindösszesen 41,3 milliárd forintra rúgott a lakossági állampapírok bruttó értékesítése.

Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy áprilisi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.

A 37. heti számokkal együtt idén már összesen 3830 milliárd forintnál jár a forintos lakossági állampapírok bruttó értékesítése. Ebből 1897 milliárd forintért a FixMÁP felelt, 1088 milliárdot a BMÁP vonzott be, a harmadik helyen álló KTJ-t pedig 373 milliárd forintért vették idén a befektetők.

Az augusztus végi állományi adatok alapján a korábbi favorit Prémium Magyar Állampapír ugyan vezet, de az állománya folyamatosan csökken, mostanra 4136 milliárd forintra apadt. A második legnagyobb összeg az új kedvencnek tekinthető Fix Magyar Állampapírban áll, augusztus végén már a 2874 milliárdot is elérte a papír állománya. Ugyancsak ütemesen növekszik a Bónusz Magyar Állampapír is, ebben a papírban 2436 milliárd forintot tartottak a lakossági befektetők a legfrissebb adatok szerint.

