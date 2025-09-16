Fukarkodnak a pénzükkel a lakossági befektetők, alig vették az állampapírokat

Portfolio Future of Finance 2025 Szeptember 18-án lesz a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciája, amelyen a pénzügyi szektor nagyágyúi mutatják meg a jövőt, érdemes eljönni.

Az év második legalacsonyabb számait hozták múlt héten a lakossági állampapírok – derül ki az ÁKK által közzétett, 37. heti bruttó értékesítési adatokból. A szokott módon ismét a Fix Magyar Állampapír és a Bónusz Magyar Állampapír volt a megtakarítók kedvence.

Népszerűségi sorrendben az alábbiak szerint alakultak a 37. heti bruttó eladások. Zárójelben feltüntettük az előző héthez viszonyított változás mértékét.

Fix Magyar Állampapír: 18,84 milliárd Ft (-9%)

(-9%) Bónusz Magyar Állampapír: 10,85 milliárd Ft (-15%)

(-15%) Kincstári Takarékjegy: 6,82 milliárd Ft (-38%)

(-38%) Magyar Állampapír Plusz és nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 4,12 milliárd Ft (-38%)

(-38%) Prémium Magyar Állampapír: 0,62 milliárd Ft (+2%)

Ezáltal múlt héten mindösszesen 41,3 milliárd forintra rúgott a lakossági állampapírok bruttó értékesítése.

Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy áprilisi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.

A 37. heti számokkal együtt idén már összesen 3830 milliárd forintnál jár a forintos lakossági állampapírok bruttó értékesítése. Ebből 1897 milliárd forintért a FixMÁP felelt, 1088 milliárdot a BMÁP vonzott be, a harmadik helyen álló KTJ-t pedig 373 milliárd forintért vették idén a befektetők.

Az augusztus végi állományi adatok alapján a korábbi favorit Prémium Magyar Állampapír ugyan vezet, de az állománya folyamatosan csökken, mostanra 4136 milliárd forintra apadt. A második legnagyobb összeg az új kedvencnek tekinthető Fix Magyar Állampapírban áll, augusztus végén már a 2874 milliárdot is elérte a papír állománya. Ugyancsak ütemesen növekszik a Bónusz Magyar Állampapír is, ebben a papírban 2436 milliárd forintot tartottak a lakossági befektetők a legfrissebb adatok szerint.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

