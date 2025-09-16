Kritikus szinten a Richter - Mit kell most tenni?

A felpattanás nem tartott sokáig azt követően, hogy múlt héten egyszer már nagy eladói nyomás alá került a Richter árfolyama. Kedden a legrosszabbul teljesítő blue chip volt a gyógyszergyártó, az árfolyam ráadásul egy kritikus szintre esett.

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A hét második napján folytatódott a korrekció a magyar tőzsdén, több nagy név árfolyama is nagyobb esést szenvedett el.

A Richter is a gyengébben teljesítő részvények közé tartozott: 2,5 százalékos mínuszban,

egészen július eleje óta nem látott szinten, 9895 forinton zárt kedden az árfolyam.