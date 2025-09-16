Rekordot döntött az online ügyintézés a Magyar Államkincstárnál

Idén az állampapír-adásvételi tranzakciók közel 90 százalékát már online intézték a kincstári ügyfelek, összesen mintegy 5 ezer milliárd forint értékben - közölte a Magyar Államkincstár.

Az új felhasználók közel kétharmada digitálisan, a magyarorszag.hu oldalon keresztül nyitott értékpapírszámlát a Magyar Államkincstárban, ami új rekord.

Megjelenése óta csaknem 120 ezren használták az állampapírcsere, és közel 60 ezren az újrabefektetési funkciót, írja az Államkincstár.

A WebKincstáron és a MobilKincstáron együttesen 2 millió állampapír-adásvételi tranzakciót hajtottak végre mintegy 5 ezer milliárd forint értékben az ügyfelek online. A Kincstárban az értékpapír- vagy a Start-számlát vezető ügyfelek száma idén 70 ezer fővel nőtt, kétharmaduk online nyitotta meg számláját.

Folyamatban van a Digitális Állampolgárság Program által nyújtott ügyfél-azonosítási megoldás integrációja, amellyel az Államkincstár elmondása szerint egyszerűbb és biztonságosabb lesz a személyes megjelenés nélküli számlanyitás, valamint az állampapír-befektetési ügyek intézése.

A Kincstár augusztusban bevezetett fejlesztése nyomán az önkormányzatok is intézhetik az Önkormányzati Magyar Állampapírral kapcsolatos befektetéseiket a WebKincstáron és a MobilKincstáron keresztül.

