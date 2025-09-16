  • Megjelenítés
Történelmi megállapodás körvonalazódik: így kerülhet amerikai kézbe a világ legnépszerűbb alkalmazása
Történelmi megállapodás körvonalazódik: így kerülhet amerikai kézbe a világ legnépszerűbb alkalmazása

A TikTok amerikai üzletágát egy befektetői konzorcium irányítaná, amelyben az Oracle, a Silver Lake és az Andreessen Horowitz is részt venne, az Egyesült Államok és Kína között zajló tárgyalások jelenlegi állása szerint - tudta meg a Wall Street Jorunal.

Az amerikai és kínai tárgyalófelek a héten Madridban egyeztettek a keretrendszerről, amely szerint egy új amerikai entitás jönne létre a népszerű alkalmazás működtetésére.

A tervek szerint az amerikai befektetők körülbelül 80 százalékos részesedést szereznének az új vállalatban, míg a kínai részvényesek a fennmaradó 20 százalékot birtokolnák.

A CNBC jelentése szerint a megállapodást várhatóan a következő 30-45 napon belül zárják le, és abban a TikTok kínai anyavállalatának, a ByteDance-nek meglévő befektetői, valamint új befektetők is részt vesznek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

